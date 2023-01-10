美聯手日菲 助台灣抗中進犯

美軍陸戰隊第三遠征軍司令比爾曼表示，美日武裝力量正全力整合指揮系統，並擴大聯合行動，以因應台海變局。圖為美日去年三月一次演習中，美軍陸戰隊一架魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22 Osprey）在日本自衛隊掩護下起飛。（美聯社檔案照）

2023/01/10 05:30

因應潛在衝突 美日武裝部隊整合、菲允美軍使用10座基地

〔編譯孫宇青、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕駐紮日本沖繩的美軍陸戰隊第三遠征軍（III MEF）指揮官比爾曼（James Bierman）在「金融時報」八日刊出的專訪中表示，美日武裝部隊正迅速整合指揮結構，並擴大聯合行動規模，而菲律賓基於與美國的「加強國防合作協議」（EDCA），已同意美軍在原本五座基地之外，共用另外五座菲軍基地；這些都在為因應與中國潛在衝突做好準備，包括台海戰爭。

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美日聯合行動「指數式增長」

III MEF是美軍陸戰隊唯一一支永久駐紮美國境外的危機應變部隊，比爾曼中將表示，過去一年裡，美日針對戰時保衛領土所展開的聯合行動呈現「指數式增長」；美國及亞洲盟邦正在仿效西方國家支援烏克蘭抵禦俄羅斯般，為協助台灣反擊中國進犯做好基礎準備。

III MEF是美軍陸戰隊全面改革的核心，目的在東亞及西太平洋島嶼和海峽建立專精於快速秘密行動的小型部隊，以反制北京「反介入／區域拒止」（A2/AD）戰略。比爾曼指出，要實現上述目標，與盟邦的合作至關重要，在近期一系列演習中，美軍陸戰隊就首次建立雙向地面戰術協調中心，不再僅是透過盟軍指揮所與前線部隊聯繫；日本自衛隊過去以輪調方式與美軍合作，但現在負責作戰行動的盟軍部隊，正在形成「長期利益共同體」。

比爾曼強調，在俄國二○一四年侵烏後，西方認真為未來衝突做準備，為烏克蘭提供人員培訓、部署物資、確認可提供支援和持續補給的據點，才促使如今援烏成功；這些舉動如同設定戰區，而「我們現正在日本、菲律賓和其他地點設定戰區」。

報導指出，隨著中國近年對台軍事恫嚇的規模和複雜程度增加，日本和菲律賓也加強與美國的防務合作。比爾曼強調，美軍關切中國在台灣周邊的挑釁行動，但不必將人民解放軍視為堅不可摧，因為從侵台行動的複雜性和行動規模來看，勢必出現跡象和警訊，在地理或時間上也會有特定徵兆，美國與盟邦可及時擺出迎戰姿勢，做好最充足準備。

美對日防衛 將擴大到太空

另一方面，日本和美國外交、國防首長十一日將於華府舉行「二加二」會談，日經新聞報導，美國將把對日防衛義務的適用範圍擴大到太空，以保護日本的衛星，可望載入會後的聯合聲明，也將反映在美日領袖「拜岸會」相關聯合文件中。日本加強防衛力以防備「台灣有事」，而日本衛星做為監視對手國家軍事活動角色功能更形重要。

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