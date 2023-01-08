中國製口服藥仿製版 等輝瑞批准

中國農曆新年「春運」七日開始，北京火車站內有民眾穿著全套隔離裝，防止染上武漢肺炎。（路透）

2023/01/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國本土武漢肺炎疫情升溫之際，「路透」六日引述三個消息來源披露，中方正尋求美國輝瑞藥廠（Pfizer）批准，讓中國藥廠可以生產及分銷其抗武肺口服藥「倍拉維」（Paxlovid）的仿製版（學名藥）。此外，中國藥廠「康希諾」（CanSino）五日表示，他們針對Omicron變異株研發的mRNA疫苗已開始試產。

中國國家藥品監督管理局去年十二月底就開始與輝瑞商討授權生產分銷「倍拉維」仿製版，希望在一月廿二日農曆新年開始前達成協議，且當時也已和多家中國藥廠接洽，討論準備生產事宜。據了解，「華海藥業」和「石藥集團」都參與討論，且可能已在準備向監管當局註冊，近幾週也在進行「生物相等性」測試，兩家藥廠預計一月稍後提交測試報告。

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「倍拉維」的臨床試驗結果顯示，可使高風險患者住院率大幅下降九成，中國藥監局去年二月就批准此藥進口使用，但目前供不應求，價格已從每盒二千三百人民幣（約一萬台幣），被炒至五萬人民幣（約廿二萬台幣）。

「美國之音」進一步指出，隨著中國政府計畫擴大依賴「倍拉維」，「子午俠士」、「上帝之鷹」、「孤煙暮蟬」等愛國部落客開始散布有關此藥的假消息，試圖詆毀效果。然而，這些言論似乎並未受到網路審查機構的注意和懲罰。專家認為，這凸顯中國突然放棄「清零」後，尚未建立起新一套疫情敘事和審查指令，導致各類言論有了生存空間。

也開始試產mRNA疫苗

與此同時，中國天津藥廠「康希諾生物股份公司」五日表示，該公司針對Omicron變異株研發的mRNA疫苗「CS-2034」已進入試產，預計第一階段可產出一億劑，這將是中國首批mRNA武肺疫苗。

北京疫情嚴重，有民眾上街穿著全套隔離裝，格外醒目。（法新社）

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