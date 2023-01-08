馬雲鬆手 螞蟻集團切割阿里巴巴

中國電子商務龍頭「阿里巴巴集團」暨網路金融服務「螞蟻集團」創辦人馬雲影響力隨網路帝國版圖而擴大，但二○二○年十月廿四日直批中國金融監管阻礙科技發展後，在公開場合「被消失」。（法新社檔案照）

2023/01/08 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國網際網路金融服務「螞蟻科技集團股份有限公司」七日宣告調整螞蟻集團主要股東投票權，近兩年低調、極少露面的創辦人馬雲不再是實際控制人。國際媒體一致指出，此事和馬雲網路帝國龐大影響力，及其二○二○年十月公開批評中國金融監管阻礙科技發展，惹惱國家主席習近平等執政高層脫不了干係。

中國力阻私人投資者影響力

中國市場專家認為，此事顯示出中國領導層降低大型私人投資者影響力的決心，這種趨勢將繼續侵蝕中國經濟中最具生產力部分。

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螞蟻集團七日聲明指出，為持續完善公司治理，努力「實現董事會中獨立董事過半數。同時，螞蟻集團相關管理層成員不再擔任阿里巴巴合夥人，進一步提升公司治理的透明度和有效性，強化與股東阿里巴巴集團的隔離」。

馬雲先前透過杭州雲鉑投資諮詢有限公司所控制的杭州君瀚及杭州君澳兩家公司，間接控制螞蟻集團五十三．四六％股份的表決權。聲明宣布馬雲「終止在雲鉑投資層面的一致行動關係」、雲鉑投資從杭州君瀚退夥，意謂原為「實際控制人」的馬雲從逾半數表決權減為六．二○八％股份。

馬雲一九九九年創辦中國電商龍頭「阿里巴巴集團」，旗下購物網站「淘寶網」獨立第三方支付平台「支付寶」四年後開辦，後者在一年後轉為馬雲「螞蟻集團」底下獨立於阿里巴巴的子公司，是全球使用者量第一的行動支付服務機構。

螞蟻集團則為全球第二大的獨角獸公司，二○二○年十月廿六日曾在上海、香港同步上市，總融資額二三○○億人民幣，為當時全球最大公開募股（IPO）；豈料隔月被發布暫緩，美國華爾街日報直指是習近平下令阻止。在此之前，馬雲二○一八年九月無預警宣布一年後退休交棒，外媒一致指他是「被退休」。外傳去年馬雲在東京住了半年，五日被拍到在泰國曼谷旅遊。

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