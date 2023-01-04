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    NASA示警：中國恐聲索月球領土 有如南海

    美國國家航太總署署長尼爾森示警，若中國在未來兩年比美國先登上月球，將試圖獨霸月球資源最豐富的據點，將美國拒於月球之外。（路透檔案照）

    美國國家航太總署署長尼爾森示警，若中國在未來兩年比美國先登上月球，將試圖獨霸月球資源最豐富的據點，將美國拒於月球之外。（路透檔案照）

    2023/01/04 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國近年展現其太空雄心，進行月球探測，準備建造自己的太空站，並著眼於火星探險，這些計畫都與美國直接競爭。美國航太總署（NASA）署長尼爾森（見圖，路透檔案照）指出，美中登月競賽越來越激烈，未來兩年可能會決定誰佔上風。他警告，揆諸中國直接在南沙群島建立軍事基地以宣稱領土主權的野心，隨著中國深入探索月球，也可能在月球建立領土並獨霸富含礦產資源的地區，甚至將美國拒於月球之外。

    尼爾森在美國政治新聞網站「政客」（Politico）一日刊出的專訪中強調，美中兩國正處於太空競賽，美國要提防中方假借科學研究名義，前往月球上的某個地方，將月球上資源最豐富的地區封鎖，並視為領土，他以中國在南海有主權爭議的島礁建立軍事基地為例，證明中國對月球有領土野心。「如果你懷疑這一點，看看他們對南沙群島做了什麼。」

    美中月球競賽 兩年內輸贏

    報導提到，尼爾森的強硬評論，發表時間恰逢NASA甫完成廿六天「阿提米絲一號」（Artemis I）繞月任務，而美國的擔憂並非空穴來風，北京已宣佈在二○三○年前將太空人送上月球的目標。去年十二月，中國政府提出更雄心勃勃的願景，例如建設太空基礎設施和建立太空治理體系。文中指出，美國的月球計畫仰賴一系列仍在開發中的新系統、設備，出現任何重大延誤或事故，都可能導致被中國超車。

    美國太空軍參謀長阿瑪格諾中將近日訪問澳洲時曾提到，「他們（中國）完全有可能趕上並超過我們，絕對有可能，他們取得的進步令人震驚，快得驚人。」前NASA太空人維爾茨也表示，如果中國有能力在月球建立基礎措施，「那他們就可以在月球進行一些惡作劇」，例如干擾通訊。

    中國駐美大使館發言人劉鵬宇發聲明回應稱，美方官員言論不負責任，歪曲中國正常合法的太空事業，中方堅決拒絕此類言論。

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