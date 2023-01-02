防病毒傳播 摩洛哥禁中國客入境

中國開國門 各國因應措施

2023/01/02 05:30

加拿大、澳洲要求出示陰性證明

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國境內武漢肺炎確診及死亡人數飆升，而且即將在本月八日開放國門，官方對外公布的疫情訊息卻不夠詳盡，令各國對可能遭新變異病毒株入侵憂心忡忡，紛紛對中國旅客採取防範措施。加拿大、澳洲分別在去年十二月卅一日及本月一日宣布，將要求中國旅客出示病毒採檢陰性證明，摩洛哥更直接禁止所有中國旅客入境。

加國並檢測國際航班廢水

加拿大政府表示，考量到中國確診病例急速上升，且與這些病例相關的流行病學與病毒基因定序資料十分匱乏，將要求來自中國的旅客，在入境時出示四十八小時內的病毒採檢陰性證明，同時也將檢測所有降落在多倫多或溫哥華的國際航班廢水，以監控新變異株。不過，入境的中國旅客若在起飛前十天確診並已康復，則可提供康復證明文件，替代陰性採檢結果。五日起生效。

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澳洲政府也宣布，儘管澳洲超過九十七％的成年人已至少接種一劑疫苗，但因北京當局並未適當分享確診病例數或目前傳播的變異株細節，為了保護國民免受潛在新變異株侵襲，同時掌握中國疫情迅速發展情勢，將要求來自中國的旅客在抵達前出示病毒採檢陰性證明，規定自五日起生效。

北非國家摩洛哥外交部則發布聲明指出，鑑於中國確診病例激增，決定禁止所有來自中國的旅客入境，無論其國籍為何，藉此避免病毒傳播。這是目前對中國旅客最嚴厲的規定。

歐盟將開會擬共同對策

儘管各國祭出程度不一的防範措施，但歐盟至今仍採觀望態度，引起義、法、西等多國關切。對此，元旦起擔任歐盟輪值主席國的瑞典表示，歐盟理事會將在四日召開危機管理機制「綜合政治危機應對機制」（IPCR）會議，「在關於採取可能的入境限制方面，瑞典正尋求歐盟制定一個共同政策。我們迅速採取必要措施，這是很重要的。」

美國東北大學人工智慧與生命科學主任史卡皮諾向「彭博」指出，中國因接種疫苗或自然染疫而獲得免疫力的人數還相對稀少，因此還不到變異株突破人體免疫的時機，但隨著感染人數日益增加，加上欠缺遏制病毒傳播的措施，新變異株可能很快就會帶來麻煩，「一個月或兩個月後，我們就得密切注意此變化。」

一名中國旅客一日抵達法國巴黎戴高樂機場後，前往指定地點接受病毒檢測。（美聯社）

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