中國急救中心、醫療、殯葬體系全崩潰

中國武漢肺炎疫情大爆發，大批患者湧入急診室。圖為北京首都醫科大學附屬北京朝陽醫院的急診室，27日擠滿等待救治的患者。（路透）

2022/12/28 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國政府廿五日起，不再公布武漢肺炎每日新增病例數，廿六日更稱「我國疫情流行和病亡數保持在全球最低水平」，但「一二○」急救中心呼叫中心急募志工、醫療及殯葬體系崩潰畫面，以及學術聲譽卓越的「兩院」院士今年多達五十一人過世、北京大批中共資深黨員接連喪命，皆說明事實非如官方宣傳。

染疫亡要通報 醫生造假

中國官方迄今無法提出有多少人染疫身亡的可信數據，更透過種種手段隱匿真相。據報導，有殯儀館櫃台貼出告示，要求辦理的家屬承諾死者並非死於武肺；還有網友指控，他的母親廿五日染疫病逝，但在填寫死亡證明時，遭到醫生威脅：「是不是想要鬧事？」因為死亡證明只要寫上「新冠」，就要經醫院核查，一旦屬實，就得通報市衛健委，「你是不想讓你母親火化了嗎？」

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令警方接管火葬場

政法系統知情人士告訴「自由亞洲電台」（RFA），當局已令警方接管火葬場，不准往生者家屬自行運送遺體；在龐大財政壓力下，更明令要求病毒核酸檢驗陽性者如常上班，期疫情「快速達峰」以達「免疫屏障」，「儘快促進那個感染。從來也沒有考慮過民生跟人命」，在僅發放「輝瑞」抗病毒藥物十萬盒的情況下，全國二．六七億老人性命危在旦夕。

兩院院士51人過世

香港《星島日報》廿七日報導，中國科學院和中國工程院院士過去六天至少十三人辭世，但今年五十一名過世院士的官方訃告多稱死因為「因病醫治無效逝世」，疑因中方廿日新定義「由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，歸類為新冠病毒感染導致的死亡」、「因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類為新冠導致的死亡」所致，「這也是（中國）全國連續多日通報『無新增死亡病例』，但各地殯儀館、太平間『大排長龍』的原因」。

繼浙江省台州市中心醫院電子看板近日以豔紅色為底配燙金字「熱烈祝賀我院急診服務人次突破兩百萬」，河北省邯鄲市永年區民政局也喪事喜辦，稱進入十二月以來，火化場「以最強幹勁完成了艱巨的火化任務」，每日平均火化遺體量從一至十日廿具以上增加到十八日四十一具，「受到了群眾的好評和領導的肯定」，故「決定對火化場的優異表現給予全局通報表揚」，兩事一律被罵翻。

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