美政府禁用TikTok 企業可能跟進

美國私人企業可能效法政府，不准員工在工作用裝置上使用TikTok。（美聯社檔案照）

2022/12/27 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕在美國聯邦政府抵制中國短影音社群程式「抖音」國際版「TikTok」後，國會民主、共和兩黨近期通過規模達一．七兆美元的年度開支法案，禁止聯邦政府員工在政府設備上使用TikTok；而在此之前，各州也相繼推出類似措施。專家認為，私人企業可能也會效法政府頒布相關禁令，不准員工在工作用裝置上使用TikTok，甚至建議擔心個資外洩的美國公民刪除該程式。

防個資外洩 專家建議刪除該程式

美國「國會山莊報」（The Hill）廿五日報導，儘管相關措施不太可能無限上綱，但網路安全公司「資料捍衛者」創辦人兼管理負責人華克（Cyrus Walker）指出，前述禁令應該不會對個別使用者構成直接影響、連個人裝置都禁止使用TikTok，但聯邦和州政府員工設備禁用TikTok引發關注，可能帶動民眾針對該程式的隱私和安全疑慮，進行更廣泛討論，並導致私人企業禁止員工在公用手機上使用TikTok。

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華克說，尤其是大企業可能跟進禁用TikTok，因為企業間諜活動恐將構成更高程度的威脅。由於中國法律規定，中國政府可依法取得中企掌握的資料，使用TikTok等同為中國開啟一扇大門，讓中方得以入侵設備和網路，因此TikTok對美國政府資產構成重大威脅。他建議，所有擔憂隱私權遭侵犯的美國公民，應從手機上移除這套程式。

「新美國安全中心」科技和國家安全計畫研究助理凱利（Hannah Kelley）也說，聯邦政府設備禁用TikTok一旦成為法律，至少能讓部分美國人質疑，倘若聯邦當局認為政府機關設備安裝TikTok並不妥當，我能放心在家裡使用嗎？

美國國會議員日益擔憂，政府員工下載TikTok，形同提供中國政府一項入侵設備的管道，藉以蒐集美國公民資料。聯邦傳播委員會委員卡爾（Brendan Carr）上月接受新聞網站「Axios」專訪時表示，國會立法禁用這套程式，是消除相關疑慮的唯一辦法。

喬治梅森大學國家安全中心創辦人賈佛（Jamil Jaffer）則進一步指出，為了保護國家，應當禁止所有美國人使用TikTok，無論他們是否為政府員工，關鍵在於TikTok正在蒐集美國人的個資，並透過這些資料擴大影響力，對抗美國。

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