美國務院設中國協調辦公室

美國國務院十六日成立中國協調辦公室，旨在全球加強外交力量，與中國抗衡，是國務卿布林肯的國務院現代化計畫重要一環。圖為布林肯十五日在美國華盛頓舉辦的美非峰會記者會上發言。（法新社檔案照）

2022/12/18 05:30

處理地緣政治挑戰 管控美中競爭

〔編譯林雨萱／綜合報導〕為與地緣政治勁敵中國抗衡，美國國務院十六日宣布成立中國協調辦公室。根據國務院新聞稿，中國辦公室將確保美國政府能負責任地管控美中競爭，推進開放、具包容性的國際體系願景，確保美方擁有執行對中政策和策略的能力、工具和資源，處理眼前最複雜的地緣政治挑戰。

新聞稿提到，中國協調辦公室的非正式名稱為「中國所」（China House），是國務卿布林肯的國務院現代化計畫重要一環，該計畫聚焦於處理未來十年國務院將會面臨的挑戰並把握運用資源的機會。中國協調辦公室由亞太副助卿華自強監督指揮，並向副國務卿雪蔓和亞太助卿康達彙報。組織有三個主要團隊，分別聚焦於傳統雙邊事務、戰略溝通、中國在海外的活動。

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美國政治新聞網站「政客」報導，該組織將取代先前國務院東亞局下的「中國協調處」（China Desk），預計囊括六十至七十位非洲局、拉美局及聚焦科技或經濟政策的其他政府單位人員。

布林肯表示，中國協調辦公室將集結國務院內外中國專家，他們將與各區域局處同仁和各領域的專家並肩合作。根據會議草稿，中國協調辦公室將會強化美方共享情報的能力、加速訊息流通、即時調整重大進展。

蘇利文：美中緊張不會因此消除

中國當今在海外開設的外交機構數量已經超越美國，有分析指出，這有助於提升中方外交官的分量和話語權。一位不具名資深國務院官員向「政客」表示，中國挑戰的規模、範圍、複雜性和利害關係龐大，促使美方必須以不同的方式思考、合作、組織和行動，無法單靠雙邊溝通因應。

白宮國安顧問蘇利文十六日在卡內基國際和平基金會座談會表示，美國面臨的難題、美中緊張局勢並不會因為中國協調辦公室的成立而消除，仍需透過有效的溝通管道，非常謹慎地管理潛在危機，但這的確表明美方以一種負責任的方式管理美中關係、執行對中政策。

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