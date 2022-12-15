長江存儲等36中企 美最快本週列黑名單

美國最快本週將把長江存儲等36家中國企業，加入貿易黑名單。圖為美國總統拜登3月在白宮出席鼓勵美國本土晶片製造、強化供應鏈的活動。（美聯社檔案照）

2022/12/15 05:30

禁採購特定美國元件 除非獲特別許可

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國拜登政府最快本週將把中國記憶體晶片製造商龍頭長江存儲和其他卅五家企業，加入貿易黑名單，禁止這些公司採購特定美國元件。這項行動勢將繼續升高美中兩國緊張關係。

了解此事討論內容的消息人士說，商務部最快本週就會將這些中國公司加入所謂的「實體清單」，被納入實體清單的企業，除非能獲得商務部特別出口許可，否則將被禁止採購美國供應商提供的技術；先前華為、中芯國際等中企，已因被列入該清單而影響其業務和發展。

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美國這項最新動作代表美中科技戰再次升高。華府一直在透過各種限制，讓中國更難以發展人工智慧等具有軍事用途的科技能力。十月間拜登政府祭出一系列措施，限制中國採購半導體和相關製造設備的能力，當時就將長江存儲等卅一家公司列入有待進一步檢視的「未經查驗」名單，給予這些公司六十天期限，證明未涉及有損美國國家安全的活動，否則就會列入「實體清單」。英國金融時報當時曾報導，長江存儲預期可能即將遭美國制裁，已在囤積外國晶片製造設備。

長江存儲是中國最大的3D儲存型快閃記憶體（3D NAND）製造商，供應智慧型手機等電腦裝置所需記憶體晶片，該公司一直在與蘋果公司洽談供貨給蘋果，若達成協議將是中國科技產業邁出的一大步。

金融時報日前報導，長江存儲因供應NAND快閃記憶體給華為，顯然已經違反美國出口管制。美國國會議員數月來一直施壓拜登政府，將該公司列入實體清單制裁，同時也警告美國蘋果公司，若繼續採購長江存儲的晶片，將遭到國會嚴格檢視。

「最危險中企」 天地偉業遭鎖定

中國外交部發言人汪文斌十四日被問到此事，批評美國「將經濟合作政治化、武器化」，華府已經干擾供應鏈，中國會採取行動保護中國企業的權益。長江存儲公司拒絕評論。

另外，兩名消息人士透露，美國商務部另一項行動正鎖定中國另一家科技公司、監視攝影機製造商「天地偉業」。人權運動人士之前對該公司技術協助北京壓迫新疆維吾爾族人提出關切，該公司也出售監視設備給伊朗安全部門。美國智庫「捍衛民主基金會」中國問題專家辛格頓（Craig Singleton）近日形容「天地偉業」是「大多數人未曾聽聞過的最危險中國公司」，美國政府有能力和手段可封殺該公司，需要的只是政治意願採取行動。

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