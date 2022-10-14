白宮公布國家安全戰略 美支持台灣自衛

白宮十二日公布拜登政府的國家安全戰略，將中國列為頭號競爭者。（美聯社檔案照）

2022/10/14 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕白宮十二日公布拜登政府的國家安全戰略，將中國列為頭號競爭者，是美國在全球所面臨的唯一對手，贏過中國是頭號要務。戰略也重申支持台灣自衛，並將維持美國抵抗任何針對台灣而訴諸武力或脅迫的能力。

這份國安戰略因烏俄戰爭而大幅改寫，四十八頁公開內容列出三大優先要務：贏過中國並且約束俄羅斯，合作因應氣候、能源、糧食安全和疫情、生物防禦等共同挑戰，在科技、網路安全、貿易和經濟等方面制定行事規範。

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頭號要務贏過中國 並約束俄羅斯

戰略指中俄「越來越陣線一致」，但構成不同的挑戰，中國是美國面臨的唯一既有意圖、也有能力重塑國際秩序的競爭者，「接下來十年將是決定性的十年」，美國將優先著重維持對中國的競爭優勢，同時約束「仍然十分危險的」俄羅斯，到二○三○年代，美國將首次需要嚇阻兩大核武國家。

這份戰略列出對中戰略的三層面：投資國力基石、結盟，以及負責任地與中國競爭，捍衛美國利益。戰略強調美中和平並存是有可能的，美國不尋求衝突或新冷戰。

針對台灣部份，戰略重申維持台海和平與穩定於美有持久利益，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀，不支持台獨，依然恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一個中國政策；美國將履行台灣關係法下的承諾，支持台灣自衛，並且維持美國抵抗任何對台訴諸武力或脅迫的能力。

白宮國安顧問蘇利文指中國在國內外的獨斷行徑，正在推進一套「不自由願景」；這份戰略鮮明地展現美國外交政策方針的關鍵要素：強調盟友、民主的重要性，為其他民主國家和民主價值觀挺身而出。

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