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    美前官員諷華春瑩︰中國是「肯德基州」一部分

    美國務院前發言人歐塔加斯（法新社檔案照）

    美國務院前發言人歐塔加斯（法新社檔案照）

    2022/08/09 05:30

    「中國肯德基超過8500家」

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國以美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台為由，對台文攻武嚇，中國外交部發言人華春瑩七日以台北市中華料理餐館林立為例，聲稱台灣是中國的一部分，未料卻產生反效果，遭到美國國務院前發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）反譏，指中國境內的「肯德基」餐廳超過八五○○家，顯示「中國向來是肯德基州的一部分」，還引來眾多不乏知名人士的網友，以相同邏輯留言「中國也是日本的一部分」。

    網友造句︰中國是日本一部分

    美聯社報導，華春瑩在社群平台「推特」發文表示，百度地圖顯示，台北市有三十八家山東餃子館和六十七家山西麵館，「口味是不會騙人的，台灣是中國的一部分，失散多年的孩子最終會回家。」歐塔加斯隨後轉發華春瑩推文，並以其人之道還治其人之身的方式寫道：「肯德基餐廳在中國超過八五○○家，中國向來是肯德基州的一部分。」

    數千名推特用戶在華春瑩推文下方依樣造句：谷歌（Google）地圖顯示，北京有十七間麥當勞、十八間肯德基、十九間漢堡王和十九間星巴克，「中國一直都是美國的一部分」。還有日本料理餐廳的家數也證明，「中國也是日本的一部分」。

    華府智庫的中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）指出，華春瑩這則貼文凸顯北京極度渴望找到與台灣的共通點，但美食與經濟依存一樣，「不會促成政治整合」。而且，許多美國人喜歡中華料理，但美國人對中國的觀感趨於負面。

    華春瑩使用推特發文，也引發中國網友質疑：「在中國是不允許用推特的，為啥華春瑩可用」，更有人大酸「已舉報翻牆」。

    中國肯德基超過8500家，圖為位於上海的一間分店。（路透）

    中國肯德基超過8500家，圖為位於上海的一間分店。（路透）

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