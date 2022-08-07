華爾街日報：美台速簽貿易協定 能解中國對台經濟脅迫

華爾街日報五日社論指出，美國加快與台灣簽署雙邊自貿協議有助紓解中國對台灣的經濟脅迫。圖為基隆港準備出口的貨櫃。（彭博檔案照）

2022/08/07 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報五日社論指出，中國連日軍演對台灣海空交通的干擾形同暫時封鎖台灣，北京深知其軍事恫嚇能改變企業風險計算、遏阻外商投資台灣；也因中國是台灣最大貿易夥伴，北京正押注若增加經濟痛苦，台灣企業將推動與中國的和解，因此美國加快與台灣簽署雙邊自貿協議將有助於紓解中國對台灣的經濟脅迫。

北京藉軍演 遏阻外商投資台灣

該文說，北京上週向世界展現有能力孤立台灣，而美國可以展開的非軍事回應就是擴大和台灣的經濟與自由貿易關係。眾院議長裴洛西三日與蔡英文總統會面後表示，「美台或許很快簽訂貿易協議」，這是好消息。

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去年台灣是美國第八大貿易夥伴，雙邊貿易規模一一四一億美元。台灣是美國第十大出口市場、第七大進口來源國。台灣展現善意，近期解除對美國牛豬貿易壁壘。去年台灣從美國農業進口更上升十八％至三十九．四億美元。

美簽協議 向亞洲保證不會離開

然而，白宮對美台貿易協議行動緩慢。五月台灣被排除在印太經濟架構（IPEF）之外，獲得的回報是六月啟動二十一世紀貿易倡議，且不管是IPEF或美台貿易倡議，都不包含市場准入談判。

文章指美台貿易協議將向台灣保證，美國將維持與台灣深度經濟互動，同時也將向亞洲其他國家、尤其是日本與東協保證，美國不會離開亞洲。

裴洛西可以支持更新期限已屆的貿易促進授權法，允許白宮在國會快速推動貿易協議，該授權法將加速和台灣在農業、數位服務、生技與醫療器材議題的談判，並向台灣保證拜登政府一旦簽署，國會只能包裹審查，不會改寫。

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