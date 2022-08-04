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    海外推動真普選 3港人遭通緝

    主張自決的香港本土派「青年新政」創黨召集人梁頌恆二〇一九年參與元旦遊行，呼籲「香港獨立」。（路透檔案照）

    主張自決的香港本土派「青年新政」創黨召集人梁頌恆二〇一九年參與元旦遊行，呼籲「香港獨立」。（路透檔案照）

    2022/08/04 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕對於上月廿七日於北美洲宣布推動「香港議會」以實現「香港人一人一票的普選權利」的袁弓夷、何良懋及梁頌恆等流亡海外人士，香港保安局三日發布新聞稿「嚴厲譴責」，指其涉嫌違反《港區國安法》第廿二條「顛覆國家政權」罪，聲稱勢必根據該法第卅七條「依法追究，將上述人士緝捕歸案」，並呼籲港人與相關違法人士及他們組織的非法活動劃清界線，以免承擔不必要的法律風險。

    袁弓夷為香港知名電子工業實業家，二○一九年高調支持「反送中」示威，從此投身政界批評時事，目前不在香港；常和他一同主持網路政論節目的何良懋是香港《星島日報》加拿大卑詩版前總編輯；梁頌恆則是主張香港自決的本土派「青年新政」創黨召集人，一六年曾當選立法會議員，但因「效忠及捍衛『香港民族』的利益」的「辱華」宣誓風波而遭取消資格，在「反送中」後飛往美國。

    前兩人上月廿七日在港人眾多的加國多倫多市舉行記者會宣布成立「香港議會選舉籌備委員會」，預計「將於明年舉行流亡議會選舉」，鼓勵全世界港人共同建立代表全球港人的「民主機構」。擔任該委員會主席的何良懋表示，靈感來自投票率創歷史新高的一九年香港區議會選舉，那是中國二一年要求香港所有選舉候選人皆須是「愛國者」以前最後一次選舉。

    該委員會國際事務小組主席袁弓夷當時即指出，「任何參與議會項目的香港人皆會觸犯嚴厲的《國安法》，因此籌委會會努力設計一套不可被追蹤的投票系統，以保護投票港人的安全。

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