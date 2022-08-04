共軍武嚇 白宮：已做好準備

美國白宮國家安全會議發言人柯比昨指出，中國對聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣的反應，都在白宮預料之中。（彭博﹜

2022/08/04 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國白宮國家安全會議發言人柯比二日指出，中國對聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣的反應，都在白宮預料之中，且華府已做好因應北京還會有進一步反應的準備。

美國國家安全顧問蘇利文同日也表示，若中國選擇將裴洛西訪台變成危機，或藉口採取侵略行動，「這由他們決定」，「美國不尋求升高情勢，但我們當然會保留權利，確保我們捍衛我們的利益，也將對無論中國選擇在接下來幾天做什麼，保持警覺。」

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裴洛西訪台 北京沒理由變成危機

柯比二日多次表示，裴洛西有權訪問台灣，美國對台政策並未改變，北京沒有理由將這趟訪問變成危機，「或者以此當藉口，增加在台灣海峽和周邊的咄咄逼人和軍事活動，不管是現在或者她結束訪問後」。他說，過去幾個小時見到中國有一些聲明，「正如我們所預料」，而且已經選擇「我們預期他們會採取的方式行事，令人遺憾」；「中國準備好要進一步行動，我們預期他們會繼續有所反應，持續一段較長時間」。

柯比並未具體言明會持續多久，僅說白宮確實預期，即使在訪問結束後，中國還會有反應，包括宣布更多大規模實彈演習、穿越台海中線等，還會使用經濟脅迫手段，「完全都是我們預料之中的」。

中國實彈演習、經濟脅迫 都在預料中

柯比表示，美國不會也無意衝突，「我們做好準備因應北京選擇要做的事情」；美國「不會被中國的威脅和好戰言論嚇到」。美國「會持續支持台灣，捍衛自由和開放的印太」，也會尋求與北京保持溝通，「支持兩岸和平與穩定」。

美國前國務卿龐皮歐在裴洛西抵台後，隨即在「推特」發文表示樂觀其成，並強調美國從來沒有聽命於中國共產黨，也永遠不會，「我們將永遠支持主權獨立的台灣與熱愛自由的人民。」

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