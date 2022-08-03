美無人機擊斃 911恐攻主謀

「開打」恐怖組織前首腦賓拉丹（左）和接班人札瓦希里（右）。（法新社檔案照）

2022/08/03 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登一日宣佈，美國利用無人機在阿富汗首都喀布爾擊斃廿一年前「九一一恐怖攻擊」主謀賓拉丹的恐怖組織「開打」首腦札瓦希里（Ayman al-Zawahiri）。白宮國家安全會議發言人柯比二日表示，美國沒有經DNA證實札瓦希里之死，但是有其他來源驗證了他的身分。

在三層樓住家陽台 被兩枚飛彈擊斃

拜登一日傍晚在白宮發表電視直播談話，宣佈「正義已獲伸張」。美國官員透露，中央情報局（CIA）無人機在當地時間七月三十一日上午六時十八分，利用札瓦希里步出他與家人居住的希爾布爾區（Shirpur）一棟三層樓安全屋，站在陽台時，發射兩枚「地獄火」飛彈將他擊斃。

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希爾布爾近年已被改建成阿國高官或富人的豪宅區，受到神學士嚴密控制，任何在該區有房、有店的人，都得提出詳細的文件和資訊，據稱札瓦希里住處又位於該區中的高度戒備區。攻擊目標區數個街區以外的居民稱被爆炸聲和地面震動嚇到。

這也是美國去年八月撤離阿富汗後，在阿國的第一起打擊恐怖主義行動，兌現當時美方宣稱會保留對阿國境內恐怖勢力的「超視距」打擊能力的警告。拜登在一日談話中說，「再度表明，不管花多久、不論你怎麼躲…美國都會尋找你、找到你。」

從埃及外科醫師 變成全球通緝犯

從埃及外科醫師變成全球通緝的頭號恐怖份子之一，札瓦希里在開打組織轉型成更致命、更有野心的恐怖組織上，扮演重要角色。他也是賓拉丹的個人醫生、左右手，據信主謀了九一一攻擊行動。一九九八年賓拉丹發出「伊斯蘭敕令」（Fatwa）號召攻擊美國人，札瓦希里是五名簽署人之一。

賓拉丹二○一一年遭美軍擊斃後，札瓦希里成為開打領導人，遭美國懸賞二五○○萬美元捉拿，但是缺少賓拉丹死忠支持者的追隨，他發布的命令、指揮常被漠視或拒絕，「伊斯蘭國」崛起更搶去他的光芒。

美方官員指出，情報圈四月初追查到札瓦希里住在該處安全屋，花了數月證實身分，追蹤其動態、行為建立「生活模式」。拜登在五月、六月持續聽取最新簡報，七月一日、廿五日兩度與CIA、國家情報首長、國安顧問等國安高層開會，了解要如何在盡量減少傷害平民下執行狙擊行動。官員說，情報單位認定，札瓦希里是唯一遭擊斃者。

官員指出，神學士中的「哈卡尼網路」高層知道札瓦希里住在該處，而且在美國狙擊行動後，設法隱匿他的存在，明顯違反美國和神學士二○二○年簽署的杜哈協議。杜哈協議促成美國自阿國撤軍，條件是神學士承諾不讓恐怖團體在阿國境內活動，並且切斷與這些組織的所有關係。

神學士首席發言人穆賈希德二日證實這場攻擊行動，他指神學士政府「強烈譴責這場攻擊」，這「違反國際規範和杜哈和平協議」。

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