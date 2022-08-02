F–35彈射椅藥筒有瑕疵 美、以停飛

由於彈射椅製造過程被發現有瑕疵，美軍已下令停飛F-35匿蹤戰機，做全面檢查。（法新社檔案照）

2022/08/02 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國「空軍時報」（Air Force Times）引述消息來源報導，美國軍方四月間發現F-35匿蹤戰機彈射椅有瑕疵，經過三個月持續追蹤後發現，是生產線過程出問題，空軍、海軍和陸戰隊紛紛下令F-35戰機停飛。以色列也在七月卅日宣布暫時停飛F-35戰機。

F-35機上彈射椅製造商「馬丁貝克」（Martin-Baker）發言人羅伯茲（Steve Roberts）七月廿九日表示，猶他州希爾空軍基地今年四月進行例行保修檢查時，發現一架F-35座椅的藥筒致動裝置（CADs）異常，藥筒內點燃彈射的鎂粉有缺漏，肇因於製造過程的缺失，迅速調整後已經解決。

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藥筒是彈射椅組件，啟動時會引爆，將飛行員彈射出駕駛艙。「空軍時報」取得美國空軍「教育和訓練指揮部」（AETC）的簡報摘要顯示，F-35維修人員發現彈射椅藥筒的重量有問題，詳細檢查後發現藥筒內的藥量漏失，不足以將飛行員安全彈射。美國空軍測試二七○○個F-35的彈射椅藥筒，截至七月廿七日查出三個有問題。

美國空軍七月廿九日已停飛近三百架F-35A戰機、T-38及T-6教練機，美國海軍與陸戰隊也暫時停飛F-35C及F-35B，不同於以往每三個月實施分批檢查，目前每架飛機都必須檢查無誤後才能飛行。多個空軍訓練基地和海軍位於佛羅里達州的彭薩科拉海航基地因此受到影響。

海內外美軍軍機廣泛使用馬丁貝克生產的彈射椅，但羅伯茲表示，除了F-35，世界各地同步進行的檢查並未出現異常。至今已有八二○架F-35戰機送往其他美國友邦。

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