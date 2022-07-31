俄列「支持恐怖主義國家」布林肯迴避

美國國務卿布林肯二十九日在國務院出席記者會。（歐新社）

2022/07/31 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「紐約時報」廿九日指出，俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國國會和烏克蘭總統澤倫斯基等人一再呼籲美國國務卿布林肯正式將俄國列為「支持恐怖主義國家」，但布林肯始終避重就輕。分析指出，此舉可使美國擴大制裁與俄國商業往來的第三方、進一步孤立俄國，但也暗藏美俄全面撕破臉的風險，使兩國僅存的外交聯繫蕩然無存。

迴避美國會和澤倫斯基呼籲

布林肯近來壓力與日俱增，各界紛紛要求他將俄國與北韓、敘利亞、古巴和伊朗同列為「支持恐怖主義國家」，包括參議院在廿七日通過決議，呼籲布林肯採取行動；該議案的共同提案人、共和黨參議員葛蘭姆還直言，「普廷現在就坐在國家恐怖主義機構的頂端」。

請繼續往下閱讀...

參議院通過決議籲採取行動

然而，布林肯廿八日被問及此事時，和其他官員一樣不置可否，強調任何決定都必須基於現有法律定義，並暗示這麼做沒有實際意義，因為美國和其他國家現在對俄國施加的制裁，絕對符合被視為支持恐怖主義國家的後果。值得注意的是，民主黨籍眾議員廿八日也提出議案，若通過並由總統簽署立法，將繞過國務院，把俄國列為支持恐怖主義國家，議長裴洛西已表達強烈支持。

恐扼殺美俄有限的外交聯繫

據了解，被列為支持恐怖主義國家堪稱「核選項」，將使俄國經濟進一步受創，與俄做生意的國家也會被懲罰。此外，此舉也將移除普通公民起訴外國政府要求賠償的傳統法律障礙，其中可能包括赴烏作戰傷亡的美國志願者家屬。

分析人士直言，這可能扼殺華府和莫斯科有限的外交聯繫，而布林肯認為保持這層聯繫很重要。布林肯廿八日即與俄國外長拉夫羅夫通電話，敦促對方釋放兩名美國人質，這是兩人在烏戰後首次談話。

美國總統拜登雖早在三月中就直呼俄國總統普廷是「戰犯」，但並不具有政策涵義，國務卿才具有對其他國家或團體施加各種稱謂的權力。

恢復伊朗核協議 仍需俄合作

專家表示，將俄國列為支持恐怖主義國家的成本很高，普廷可能驅逐所有美國外交官。目前為止，俄方持續允許美國駐俄大使館運作。然而，即使在烏俄交戰期間，美國也希望在某些議題繼續與俄合作，包括恢復伊朗核協議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法