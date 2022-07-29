不爽尹錫悅親美 金正恩揚言殲滅政權

北韓領導人金正恩與妻子李雪主（圖右）27日在平壤與參加紀念韓戰結束69週年典禮的老兵握手。（歐新社）

2022/07/29 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕北韓領導人金正恩廿七日揚言準備在未來可能與美國和南韓爆發的軍事衝突中動用核武，並強烈譴責南韓對北韓的「先發制人」軍事政策，且公開點名南韓總統尹錫悅，揚言「全殲尹錫悅政權及其軍隊」。對金正恩的談話，南韓總統府廿八日表示「深感遺憾」。

金正恩是在七月廿七日韓戰停戰協定簽署六十九週年紀念活動上演說時，做出上述表示。他警告，如果南韓試圖以軍事手段對抗北韓，並且認為能以先發制人的方式癱瘓或摧毀北韓一部份的軍事力量，將是大錯特錯。

請繼續往下閱讀...

根據韓聯社報導，金正恩把尹錫悅政府定性為「迷信、圖謀暴力，為美國敵對政策瘋狂引路的南韓保守政權」，批評尹錫悅政府的「事大主義賣國行徑」正把朝鮮半島推向戰爭邊緣。金正恩也高度警惕美韓聯合軍演，揚言已做好和美國爆發任何軍事衝突的全面準備。

南韓回應 可隨時應對北韓挑釁

對於金正恩點名威脅尹錫悅，南韓總統辦公室廿八日表示深表遺憾，強調南韓可隨時有力應對北韓發起的任何挑釁，政府將基於堅實穩固的韓美同盟，維護國家安全，繼續致力於敦促北韓就實質性無核化與永久和平，儘快重返對話之路。

南韓梨花女子大學教授李雷夫表示，金正恩藉由誇大外來威脅的言詞來正當化擴軍與政權合法性，北韓的核武和飛彈計畫違反國際法，但金正恩卻試圖把它解釋為追求自衛權利。

南韓統一部官員廿六日預測，北韓可能會在韓戰停戰協定週年紀念活動期間進行二○一七年來的首場核試，但南韓軍方又說，暫無北韓將核試跡象。

稍早，曾參與韓戰的北韓老兵前往平壤墓園憑弔同僚。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法