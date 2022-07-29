拜習通話2小時17分// 拜登要中國管控分歧

美國總統拜登28日與中國國家主席習近平通電話，談了兩個小時17分鐘。（法新社）

2022/07/29 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登廿八日與中國國家主席習近平通電話，兩人這場會談正值美國聯邦眾議院議長裴洛西打算訪台，引來北京強烈警告。習近平呼籲美中雙方推動「地區熱點問題撤火降溫」，但是也警告，在台灣問題上「玩火必自焚，希望美方看清楚這點」。

白宮表示，兩人從上午八時三十三分（台灣時間同日晚間八時三十三分）開始，電話會談了兩個小時十七分鐘，到十時五十分結束。

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中國一面放火 一面又喊撤火

根據新華社報導，拜習就中美關係以及雙方關心的問題進行了坦率溝通和交流。習指出，從戰略競爭的視角看待、定義中美關係，將中國視為最主要對手和最嚴峻長期挑戰，「是對中美關係的誤判和對中國發展的誤讀」；「違背規律搞脫鉤斷鏈，無助於提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱」。

習呼籲雙方要推動「地區熱點問題撤火降溫」；但在台灣問題上，他重申一貫立場，「絕不為任何形式台獨勢力留下任何空間」；他說，「民意不可違，玩火必自焚，希望美方看清楚」，言行一致恪守一個中國原則、履行三個聯合公報。

新華社指出，拜登表示，美中合作有利兩國和各國人民，美方希望與中國保持暢通對話，增進相互了解，避免誤解誤判，尋求在利益交融領域展開合作，同時妥善管控分歧，他重申「美國的一個中國政策沒有改變，也不會改變，美方不支持台灣獨立」。另外，兩國元首還就烏克蘭危機等交換意見，「習近平重申了中方原則立場」。

這是拜登上任後，第五次與習通電話，白宮國安會發言人柯比在會前列出會談議題，從台灣問題、中國在印太地區的咄咄逼人行徑到經濟關係等種種緊張。柯比表示，儘管會談議題廣泛，但核心是美方視這次交流為另一次管控兩國競爭的機會。

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