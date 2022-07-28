拜習今熱線 將論及台灣、烏戰

美國總統拜登與中國國家主席習近平將於廿八日通電話，討論包括台灣在內的諸多議題。圖為拜登與習近平去年十一月舉行視訊通話。（路透檔案照）

2022/07/28 05:30

是否通話？ 中國拒證實

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西可能訪問台灣，導致美中關係緊張加劇之際，知情消息人士透露，美國總統拜登與中國國家主席習近平將於廿八日通電話，為拜習兩人第五度熱線，議題包括台灣、烏克蘭與美中經濟競爭。但中方不願證實拜習兩人是否即將通話。

拜登廿六日曾透露將與習近平通電話，白宮國家安全會議發言人柯比同日表示，從美中雙方在台灣議題上的緊張局勢到烏克蘭戰爭，以及雙方如何更妥善管理彼此在經濟層面上的競爭，都會是拜習熱線的討論焦點。柯比還說，這場通話早已排定多時，有許多議題可供美中領袖討論，但可能不包括關稅。

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解除關稅？ 熱線前難定

美國行政部門已就是否解除部分針對中國進口商品的關稅，以提振美國經濟進行討論，拜登將會就此做出定奪，但柯比說，拜登應該不會在拜習熱線之前做出決定，「…除非或直到他（拜登）做出決定，我認為關稅不會是（拜登）與習主席對談的議題之一。」

至於裴洛西可能八月訪台，柯比指出，眾院議長名列美國總統繼任順位名單，因此裴洛西出訪行程屬於國安事務，但只有裴洛西本人能決定其行程；北京當局就裴洛西可能訪台所發表的「好鬥」言論，只會升高緊張局勢，「我們認為沒有幫助與完全沒有必要」。

中國外交部發言人趙立堅廿七日不願證實拜習兩人是否將通電話。至於美國可能因應裴洛西訪台而增加在亞太地區的軍事活動，趙立堅則重申堅決反對裴洛西訪台，一切後果由美方自負。

裴洛西訪台？ 美中較勁

英國金融時報廿七日報導，華府智庫「美國企業研究所」（AEI）高級研究員庫伯（Zack Cooper）認為，拜登可能會在通話時試圖說服習近平，他不支持裴洛西訪台，美方無意改變台海現狀。但若裴洛西堅持訪台，美中之間恐將形成一九九五年至九六年第三次台海危機以來最嚴重的對立。

中國南京大學國際關係學院執行院長朱鋒則稱裴洛西訪台是「玩火」，美中必須透過拜習通話向對方發出正面信號，表明彼此間有基本信賴，此等信賴在脆弱動蕩的世局中格外必要，「而建立此等信賴的先決條件，就是不容許裴洛西訪台」。

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