中滲透美聯準會 廣佈線人網

美國聯邦參議院共和黨議員調查發現，中國試圖在美國聯邦準備系統建立線人網絡，企圖取得有關美國經濟、利率變化和政策的訊息。圖為華府的聯邦準備理事會大樓。（路透檔案照）

2022/07/27 05:30

假藉招聘要求提供經濟訊息

〔編譯盧永山／綜合報導〕華爾街日報廿六日報導，美國聯邦參議院國土安全與政府事務委員會的共和黨議員所做的一項調查發現，中國試圖在美國聯邦準備系統（Federal Reserve system，即美國的中央銀行體系）建立一個線人網絡，甚至在二○一九年美中貿易戰期間，揚言要監禁正在上海訪問的聯邦準備理事會（Fed）經濟學家，除非他同意提供未公開的美國經濟數據。

根據調查報告，過去十幾年來，Fed職員拿到中國人才招聘計畫的合約，內容包括現金支付，並被要求提供有關美國經濟、利率變化和政策的訊息。由於Fed對美國經濟活動的廣泛分析，對美國金融體系的監督和利率政策的設定，取得這類訊息可提供價值不菲的見解。

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Fed內部調查 13人被吸收

共和黨議員的調查在很大程度上引用聯準會在二○一五年開始進行的一項內部調查。Fed是在一個未指名的外部實體警告，外國對手試圖透過提供有償合約關係，與Fed研究人員建立關係後，展開這項內部調查，並確認十三名相關人員，這十三人被調查人員稱為「P-Network」，他們受雇於Fed十二家地區銀行的其中八家。

調查報告詳細描述涉及P-Network成員的多起事件，包括有一人將經濟模型代碼提供給與中國人民銀行有關的某間中國大學；另一人至少兩次試圖將大量數據從Fed傳輸至外部，此人先前還接獲一名與中國政府有關人士的要求，要他提供三名聯邦準備銀行總裁對升息看法的非公開訊息。

經濟學家訪上海 被4度拘留

調查報告引用的最極端例子，就是上述Fed經濟學家，他在美中雙方對數千億美元的商品加徵關稅後，於二○一九年訪問上海，中國官員曾四度拘留他，更試圖脅迫他分享美國政府政策的數據和訊息。

該名經濟學家事後向Fed報告，中國官員最初是在他的飯店接觸他，「這讓氣氛變得可怕」，並告知他們一直在監聽他的電話，還要求他必須分享他能取得的敏感、非公開經濟數據，而且必須就貿易關稅等敏感經濟問題和機密訊息，向中國政府高級官員提供建議，甚至威脅若不簽署承諾不向家人提及此次會面信件，就要監禁他和摧毀他的生活。

聯準會主席否定調查報告

不過，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）強烈反對前述調查結果。他在寫給參院國土安全與政府事務委員會共和黨首席議員波特曼（Rob Portman）的信函中表示：「我們了解有些行為者希望利用漏洞，所以我們的流程、控制和技術很強大，且會定期更新。我們認為該報告對特定工作人員的不公平、未經證實和未經驗證的影射，這讓我們深感不安。」

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