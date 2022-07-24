ＦＢＩ調查 驚人發現／華為設備 可攔截美核武通訊

美軍在二○○一年從加州范登堡空軍基地試射改良版的義勇兵洲際彈道飛彈。（路透檔案照）

2022/07/24 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿三日指出，聯邦調查局（ＦＢＩ）在調查中國於美國境內的間諜活動的最令人驚駭的發現之一，是位於中西部鄉間的美軍基地附近行動通訊基地台上的中國製華為設備，有能力擷取與干擾美國國防部的高度保密的通訊內容，包括監督美國核武的戰略司令部的通訊。

美軍基地附近 充斥華為設備

ＣＮＮ在其獨家專題報導中引述多名不具名的現任與前任情報官員的話說，在美軍設施附近的華為設備引發廣泛憂慮早已眾所周知，但過去不曾有報導提及華府至少從歐巴馬政府起便就此進行調查及其調查有何發現。不過，並不清楚美國情報界是否判定這些使用華為設備的基地台曾欄截通訊並將之傳送至北京。知情消息人士指出，從科技角度而言，要證明有任何數據遭竊與被傳送到海外極為困難。

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儘管中方強烈否認華為涉及間諜活動，但熟悉美方調查的多名消息人士告訴ＣＮＮ，華為設備毫無疑問不僅有能力攔截商業行動數據傳輸，也能攔截美軍使用的高保密電波與干擾美國戰略司令部的重要通訊，讓中國政府取得掌握一個美國核武資訊的潛在窗口。一名知悉相關調查的前ＦＢＩ官員，中方此舉已涉及窺探美國的一些最敏感的機密，可能會影響美國在「核三位一體」（nuclear triad，指由陸基核子飛彈、配備核彈的潛艦與配備核子炸彈與飛彈的戰略轟炸機組成的核武軍力結構）的指揮與控制上的能力。

該報導指出，中國在美國境內的間諜活動在過去十年來已急劇升級，聯調局與其他聯邦政府單位至少從二○一七年起展開反制行動，包括調查中國在美國關鍵基礎建設附近購地、關閉被華府視為間諜溫床的中國駐休士頓總領事館，以及阻撓美方認為明顯企圖在敏感的美軍與政府設施附近架設監聽裝置之舉。

例如，中方在二○一七年曾提議於華府斥資蓋中式庭園，包括興建一座約二十一公尺高的白塔，令期盼藉此吸客的當地官員大為振奮；但聯邦政府反情報官員在細究後發現警訊，首先是白塔位置有高度戰略意義，距離國會山莊僅約三˙二公里，便於訊號情搜；再加上中方要求以免遭美國海關檢查的外交郵包運送白塔建材至美，聯邦官員最後封殺整個興建計劃。

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