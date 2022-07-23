制止中國野心 英紐加強部署太平洋

澳洲位於皇家海軍史特靈基地的兩艘柯林斯級潛艦（前），去年十月廿九日迎來英國皇家海軍核動力戰術潛艇「機敏號」（後）。（歐新社檔案照）

2022/07/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕紐西蘭國防部長韓奈爾廿二日宣布，紐西蘭國防軍（NZDF）在未來三個月將提供太平洋島國夥伴一系列海洋安全等支援，包括下週透過「一起行動」（Mahi Tahi）計畫派出紐西蘭皇家海軍近海巡邏艦「威靈頓號」、多用途海上支援艦「馬納瓦努號」以及「獵戶座」（Orion）反潛巡邏機。

韓奈爾強調，紐國所屬太平洋地區為紐國外交政策與國防優先要務，該區面對的挑戰也是紐國挑戰，「上週在斐濟舉行的『太平洋島國論壇』加強了紐國在區域內深厚持久的聯繫，並重申了區域主義的概念和以太平洋為主導來實現地區和平與安全的方法」，以實現一個和平、穩定、繁榮和有彈性的太平洋地區。

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漁業為太平洋國家重要資源，紐國外交貿易部估計該區每年捕獲的鮪魚總價值高達五十三億美元、創造二．三萬個工作機會，但飽受非法捕撈行徑威脅。韓奈爾表示，當前「一起行動」計畫已有紐國以及斐濟、紐埃島、薩摩亞、東加、吐瓦魯、萬那杜的國防及漁業部門共同投入，合作範圍包括︰提供海上安全巡邏、以發現並阻止非法，未報告和無紀律的捕撈活動等。

英加派核潛艦赴澳洲

此外，為了制止中國對太平洋地區的野心，英國也決定二○四○年以前加派一艘核潛艦持續部署於澳洲西部伯斯市，將是繼去年十月將英國皇家海軍核動力戰術潛艦「機敏號」派駐澳洲皇家海軍史特靈基地後的最新生力軍，為英國、美國、澳洲去年九月中宣布成立以對抗中國在印度—太平洋地區勢力擴張的新軍事安全合作夥伴關係「AUKUS」行動之一，全案預計下週定調。

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