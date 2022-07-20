抵制新疆商品 美拉盟友把關

國際特赦組織活動人士今年一月在法國巴黎的國民議會前，抗議中國迫害新疆維吾爾族人權，呼籲法國國會支持成立調查新疆違反人權的國際機制。（路透檔案照）

2022/07/20 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國「防止維吾爾人強迫勞動法案」（UFLPA）六月起生效，根據規定，企業必須證明從新疆進口的產品並非強迫勞動生產。美國勞工部國際事務副次長李西婭（Thea Lee）十八日表示，歐洲和美洲的美國盟友有意跟進，禁止來自新疆的強迫勞動產品，並警告企業不能再繼續對其供應鏈「故意無知」。

李西婭表示，她已和包括歐盟和加拿大在內的盟友接觸，討論如何落實對強迫勞動製造商品的禁令；隨著美國規定開始對其他國家產生影響，她希望企業開始認真看待這個問題。她表示，歐盟正著手制定強制性盡職調查標準，成為很不錯的起點；加拿大和墨西哥則正朝著成為「北美通用標準」的方向發展，禁止強迫勞動，做為在三邊貿易協定下承諾的一部分。

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新疆商品 視為強迫勞動產品

UFLPA將所有與新疆維吾爾自治區有關的貨物視為強迫勞動產品，企業必須提出明確證據，證明從該地進口的產品並非來自被迫生產的勞動者，否則將禁止輸入美國。

種族滅絕 美點名新疆緬甸

美國指控中國政府對新疆維吾爾族和其他穆斯林族群進行種族滅絕，北京則強烈否認。美國國務院十四日公布種族滅絕與暴行防治報告，點名新疆、緬甸等為暴行高風險區。

報告針對新疆指出，中共對少數民族進行種族滅絕，並犯下監禁、虐待及強迫節育等違反人道罪行，表明美國將持續與盟國和區域夥伴合作，敦促中國結束這類暴行。

對此 ，中國外交部發言人汪文斌十八日重申，該報告抹黑新疆人權狀況，肆意攻擊中國政府治疆政策。汪文斌還指控，「美方試圖以所謂的法律形式在新疆製造強迫失業，在全球推行同中國脫鉤」。

中國國家主席習近平近日訪問新疆，香港星島日報十九日指稱，習近平一連四天在新疆「調研」，是習近平在中共第廿次全國代表大會（廿大）召開前夕最重要的國內視察行程之一，旨在凸顯經過數年管治，新疆已變得「團結穩定」，同時強力反擊西方對新疆種族滅絕等指控。

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