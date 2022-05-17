麥當勞、雷諾 退出俄市場

美國速食巨擘麥當勞16日宣布，全面退出俄國市場。（法新社檔案照）

2022/05/17 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有許多西方企業撤離俄國，美國速食連鎖巨擘麥當勞與法國汽車大廠雷諾十六日也加入該行列，宣布全面退出俄國市場。

三月暫停八四七家俄國分店營業的麥當勞十六日採取進一步行動，發表聲明說，「在營運逾三十年後，麥當勞宣布退出俄國市場，並已啟動出售俄國業務的程序；烏克蘭戰爭引發的人道危機，以及不可預測的營運環境，致使麥當勞認定，持續持有俄國業務不再可行，也違背麥當勞的價值」。

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聲明說，將尋求「麥當勞在俄所有業務組合出售給一個當地買家」；在出售後，相關餐廳將不再能使用麥當勞的品牌、標誌與菜單。麥當勞在俄國有六．二萬名員工以及數百家供應商，在俄國的門市有八成多為直營，俄國業務佔麥當勞九％營業額與三％營業利益。

同一天，雷諾也宣布，已將其俄國資產轉移至俄羅斯聯邦與莫斯科政府，成為俄國與西方經濟脫鉤以來，首件西方大企業在俄資產國有化案。雷諾握有俄國最大汽車廠AvtoVAZ的六十八％股份，該公司擁有俄國頂級汽車品牌「拉達」（Lada）。自二○○八年兩家車廠簽署戰略夥伴協議後，雷諾已為這家蘇聯時期的車廠注資數十億歐元。由於AvtoVAZ，俄國去年成為雷諾集團僅次於歐洲的第二大市場，銷售約五十萬輛車。

雷諾俄國廠因西方制裁導致零組件短缺而難以運作，加上烏克蘭總統澤倫斯基三月敦促雷諾與其他法國企業退出俄國，使其承受壓力。雷諾在俄員工達四．五萬人。雷諾並未提供財務細節，但俄羅斯工業和貿易部長曼圖洛夫（Denis Manturov）四月間聲稱，雷諾計畫以 「象徵性的一盧布」價格出售俄羅斯資產。

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