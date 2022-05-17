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    清零封鎖宿舍爆眾怒 中國北大生 聚集拆「柏林牆」

    中國嚴苛防疫措施引發罕見的集體抗議事件！數百名北京大學學生15日深夜聚集抗議校方無預警興建「柏林牆」，將學生封鎖在校園裡，有些學生憤而動手拆除金屬牆板。（圖：取自網路）

    中國嚴苛防疫措施引發罕見的集體抗議事件！數百名北京大學學生15日深夜聚集抗議校方無預警興建「柏林牆」，將學生封鎖在校園裡，有些學生憤而動手拆除金屬牆板。（圖：取自網路）

    2022/05/17 05:30

    校方無預警築金屬牆板 隔離學生

    〔編譯楊芙宜／綜合報導〕法國國際廣播電台（RFI）等多家外媒引述中國社群媒體流出的訊息和影片報導，數百名北京大學學生十五日深夜聚集萬柳校區，抗議校方建立「柏林牆」，硬將學生宿舍區與社會隔離，學生最後憤而拆除金屬牆板。分析認為，此事反映中國國家主席習近平要求嚴苛「清零」（零確診）的防疫措施，已造成社會憤怒情緒高漲，連北大這類菁英名校都罕見出現大規模抗議。

    教職員可自由進出 遭斥差別待遇

    據報導，北大校方十五日晚間無預警緊急施工，將萬柳校區數千名學生居住的宿舍區，與教職員工區以圍牆區隔，一分為二，以致學生無法離開校園、不能點外賣，教職員工和家屬卻可自由進出。學生不滿這種差別待遇，要求「同住同權」。法新社報導，據稱有至少三百名學生聚集抗議，並高喊口號，「大家真的很憤怒」，封鎖限制措施完全摧毀正常生活。

    希望之聲電台報導，十五日晚間約十點半，學生擠滿北大萬柳校區馬路和宿舍二樓露台，北大中共黨委副書記兼副校長陳寶劍出面與學生溝通，要求學生「防疫為重」返回宿舍，遭學生以噓聲回應。同時，有學生開始動手拆除金屬牆板，引起在場眾人歡呼。深夜約十一點，各院系開始清查不在宿舍者，抗議者才逐漸散去。

    此事傳出後，引發中國網友熱議，有學生在「微博」留言：「六月（意指六四天安門事件）快來了」、「今晚見證了死灰復燃的北大學生鬥爭傳統」。不過，相關話題和影片隨即遭到封鎖刪除，還有學生被舉報。本月八日，北京第二外國語學院也因圍欄問題，引發師生集體抗議。

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