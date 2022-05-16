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    看不慣「俄」霸 歐洲中立國紛轉向

    北約總部。（美聯社檔案照）

    北約總部。（美聯社檔案照）

    2022/05/16 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭使歐洲國家警鈴大作，長年保持軍事中立的國家開始向西方集體防禦體系靠攏，除了芬蘭尋求加入北大西洋公約組織（NATO）外，瑞士、奧地利、愛爾蘭、賽普勒斯、馬爾他等國，也都紛紛對自身的「中立」立場做出新的詮釋，瑞士甚至有意與北約成員國展開共同軍事演習，大幅改變歐洲地區的安全面貌。

    瑞士擬與北約聯合軍演

    路透和美聯社指出，許多歐洲國家為了政治和經濟一體化加入歐盟，卻不願在冷戰結束後的美俄軍事對壘上選邊站，如今烏克蘭戰已使這些傳統「中立國」重新思考中立的定義。其中，瑞士自一八一五年起就未參與國際戰事，並將中立地位寫入憲法，瑞士民眾也在數十年前公投決定不加入歐盟，但瑞士在烏俄戰爭後跟進制裁俄國，國防部也在草擬一份有關安全選項的報告，包括與北約國家舉行聯合軍演、雙方高層級指揮官和政治人物定期會面等，預計九月底前完成，送交內閣審議，再由國會討論，做為日後國家安全政策的指引。

    瑞士國防部安全政策主任普里（Paelvi Pulli）指出，國防部有討論過尋求加入北約，但不太可能建議政府採行。儘管如此，瑞士對「中立」的定義仍有可能出現變化。國防部長阿姆赫德（Viola Amherd）近日訪問華府時也提到，瑞士不必加入以美國為首的軍事聯盟，但應更緊密合作。瑞士近期民調則顯示，五十六％民眾支持提升與北約的關係，超過近年來的平均支持度卅七％；僅卅三％支持加入北約，但也比以往的廿一％高。

    瑞士聯合執政的自由民主黨黨魁伯卡特（Thierry Burkart）即支持提高軍費，擴大與北約合作，但毋須加入，指烏克蘭戰爭前，有些民眾甚至倡議解散軍隊，「但我們顯然不能自滿」。

    奧地利譴責俄 愛爾蘭提供烏武器

    此外，奧地利一九五五年復國後便宣布軍事中立，烏俄開戰以來，總理內哈默（Karl Nehammer）一方面強調沒有計畫變更安全地位，另一方面又澄清，軍事中立未必是道德中立，強烈譴責俄國侵略。愛爾蘭的中立地位也一直處於灰色地帶，總理馬丁（Michael Martin）年初曾強調，愛爾蘭在軍事上中立，但在政治上則否，因而對俄國實施制裁，也向烏克蘭提供非致命性武器。

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