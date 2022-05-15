烏估年底戰勝 收復克里米亞

烏克蘭軍用卡車十三日在哈爾科夫北部行經一批俄軍坦克殘骸。（美聯社）

2022/05/15 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫十四日在英國「天空新聞」專訪中指出，烏俄戰爭將在八月下半月達到「轉捩點」，年底前大部分戰鬥行動將結束，屆時「我們將能恢復烏國在所有失去的領土行使權力，包括頓巴斯和克里米亞」。

傳普廷重病 面臨推翻

年僅卅六歲的布達諾夫曾正確預測俄軍即將入侵烏國。他說，所謂強大的俄羅斯只是迷思，俄國在烏克蘭的挫敗不令人意外，且將導致俄國發生政變與解體。他說，推翻俄國總統普廷的政變正在進行中且無法阻止，普廷「身心狀況都非常糟，罹癌且病得很重」，但是未提出任何佐證。

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不過，烏國國防部長列茲尼科夫發文提醒國人，「我們正進入這場戰爭的新的、漫長的階段」，預期接下來會有「極為艱困的幾週」，烏國恐要獨力應戰。

法否認要烏放棄領土

烏國總統澤倫斯基十三日表示，烏軍當天從俄軍手中奪回六處聚落，開戰來已收復一○一五處聚落，也正逐步收復東北部哈爾科夫州地區，烏國「不會拋棄任何同胞」。

澤倫斯基早先接受義大利媒體訪談，被問及法國總統馬克宏九日曾警告歐洲要避免羞辱普廷，外界解讀為他要求烏克蘭在領土上讓步，澤倫斯基說，「我們不會以付出我們的領土來幫普廷挽留面子，這不公平」，馬克宏「在為俄羅斯找出路」，但是「徒勞無功」，烏克蘭永遠不會承認俄國併吞克里米亞。

法國愛麗榭宮駁斥澤倫斯基的指控，強調從未要求他做任何讓步，馬克宏總統向來支持由烏克蘭自己決定與俄羅斯談判的條件。

距離俄國邊境僅五十公里的第二大城哈爾科夫，自俄軍二月底入侵後，就一直遭受攻擊。根據美國軍事智庫「戰爭研究所」（ISW）十三日指出，俄軍增援能力有限又面臨烏軍反擊攻勢，正持續撤出哈爾科夫周邊，「烏克蘭顯然打贏了哈爾科夫戰役」。哈爾科夫市長泰芮可夫十四日說，俄軍已遠去，「過去五天都沒有遭到砲擊」。

俄3度強攻渡河被擊退

烏軍十四日證實，已控制哈爾科夫到該市以東約四十公里到北頓內茨河的地帶，俄軍正在撤離，把重點轉向鞏固補給路線，同時加強在頓巴斯地區的砲擊，試圖消耗烏軍兵力與摧毀防禦工事。分析認為，俄軍現正愈加著重烏軍控制區最東邊城鎮北頓內茨克市。俄軍這幾天強渡北頓內茨克河，三度被烏軍擊退，反蒙受重大損失。盧甘斯克州長甚至指，「截聽（通話）內容顯示，俄軍有一整個營拒戰」。

美俄防長首度通話

美國國防部長奧斯丁十三日與俄國國防部長蕭依古通電話，是烏俄戰爭以來兩國防長首次通話。奧斯汀力促俄方立即停火。美國防部官員說，這通電話並未解決任何重大議題。

遺留在馬拉羅漢村的俄軍坦克殘骸。（歐新社）

十三日在哈爾科夫近郊馬拉羅漢村（Mala Rohan）的一架被擊落俄軍直升機殘骸。（歐新社）

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