澳斥資研製無人潛艦 強化軍備抗中

「進化型海麻雀」艦載對空飛彈。（取自維基百科）

2022/05/06 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲國防部長杜登五日宣布，澳洲將斥資廿億澳幣（約四一八億台幣），開發先進的無人水下載具，並且以同等規模資金採購「進化型海麻雀」（ESSM）艦載對空飛彈，以提高澳洲海軍作戰「靈活性和能力」，因應中國對印度—太平洋地區構成的軍事威脅。

採購進化型艦載對空飛彈

澳洲將研製的「超大型自動水下載具」（XLAUV），為先進無人潛艦，杜登說，這款載具具匿蹤能力，能夠長距離攜帶多項軍備，預計未來三年內製造出三艘原型機，有助於強化澳洲海軍水面艦和潛艦艦隊，「對任何敵方構成破壞性和困難的水下問題」，提高澳洲的防衛能力，並維護印太的和平與穩定。

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另外，澳洲先前宣布斥資廿億澳幣向美採購「進化型海麻雀」飛彈，首批已運抵澳洲測試。該型飛彈射程範圍五十公里，將配備在澳洲「紐澳軍團級」（Anzac-class）巡防艦和「荷巴特級」（Hobart Class）驅逐艦。

澳洲宣布這些強化軍備的計畫，時值中國與鄰近澳洲的索羅門群島簽訂安全協議，可在該島設置軍事基地，令澳洲、紐西蘭大為緊張。澳洲「前鋒太陽報」報導，由於美英澳三方安全聯盟AUKUS協助澳洲打造核動力潛艦，要近廿年才能服役，杜登認為，澳洲須自製無人潛艦且升級飛彈系統因應中國對印太地區的軍事威脅。

杜登五日在澳洲國家新聞俱樂部，與反對黨工黨的國防事務發言人歐康諾（Brendan O’Connor）辯論國防議題，被問到澳洲是否因中索這份安全協議而變得更不安全，杜登表示，「我們正眼見就在世界的另一頭，中國對非洲的影響、對更廣泛亞洲地區的影響、甚至對歐洲的影響都相當驚人」。他強調總理莫里森政府對國防力量的投資，也正盡全力維護太平洋地區的和平。

索總理反批澳洲引進核潛艦

澳洲和美國對中索安全協議的批評激怒了索國總理蘇嘉瓦瑞，繼日前反批澳洲簽訂AUKUS，同意核潛艦進入南太平洋，事前也完全沒諮詢南太平洋國家的意見後，三日他又不點名批判澳洲，稱索國受到「入侵」的威脅，有國家提出一旦損及他國利益就將面對「軍事干預的警告」。對此，莫里森五日未直接回應，僅呼籲處理問題要保持冷靜，強調澳洲政府平等對待太平洋「家人」。

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