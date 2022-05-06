拜登邀G7加碼制裁 烏國眾籌重建

示威者四日聚集在紐約證交所前，將著名的「大無畏女孩」（Fearless Girl）銅像披上烏克蘭國旗，呼籲企業停止與俄羅斯做生意。（歐新社）

2022/05/06 05:30

勝利日倒數 各界緊盯普廷行動

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕由於俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場難以取得進展，西方和烏國日益擔憂，俄國總統普廷是否會藉由紀念五月九日二次世界大戰「勝利日」讓戰事升溫，並動員國人全面參與戰爭。與此同時，歐洲多國代表五日齊聚波蘭華沙，募集六十五億美元（約一九三五億台幣）幫助飽受戰亂摧殘的烏克蘭。美國總統拜登也表示，將和七大工業國集團（G7）領袖會談，商討對俄國加碼制裁。

這場由波蘭、瑞典及歐盟執委會、歐盟理事會的主席合作籌辦的會議，旨在協助烏國因應俄國侵略造成的經濟和人道衝擊。除歐盟執委會承諾提供二億歐元援助烏國流離失所民眾之外，法國總統馬克宏透過視訊矢言，今年法國對烏金援將從十七億美元增至廿億美元。芬蘭、捷克、克羅埃西亞等國都承諾將提供數百萬歐元，用於人道和軍事援助烏克蘭。

請繼續往下閱讀...

烏政府四月估計，戰後重建經費需要至少六千億美元（約十七．八兆台幣）。烏國總統澤倫斯基宣布推出一個全球眾籌平台「United24」，呼籲「只要點擊一下，你就可以捐贈資金來保護我們（烏國）守衛者、拯救我們平民，並重建烏克蘭」；所有資金都將轉移到烏克蘭國家銀行，之後再分配給相關部門。

米歇爾籲扣押俄資產送烏

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）在烏克蘭國際傳真社（Interfax- Ukraine）五日播出的訪問中，呼應美國此前提出的構想，表示歐盟應沒收並出售扣押的俄羅斯資產，將收益用來重建烏克蘭。米歇爾是首位提議沒收俄國權貴資產的歐盟高階官員；歐盟上月初表示，已凍結與黑名單內俄羅斯、白俄羅斯個人相關的三百億歐元資產，歐盟和美國的工作小組正全力追查並扣押遭西方國家制裁俄羅斯權貴擁有的遊艇、豪宅、銀行帳戶、直升機和藝術品等。

美國堪薩斯大學「俄國、東歐與歐亞研究中心」客座助理教授杜薩提（Valery Dzutsati）指出，沒有人知道五月九日會發生什麼事；宣布大規模群眾動員或全面性戰爭，恐將激發俄國人強烈反感，預料普廷屆時應會採最保險選項，宣布俄軍目前在烏東頓巴斯地區取得領土是一項「初步勝利」。

由於烏克蘭戰事膠著，西方開始擔心俄羅斯總統普廷會利用九日的二次大戰「勝利日」，讓戰事進一步升溫。圖為大批俄軍坦克和裝甲車四日開往莫斯科紅場，準備舉行勝利日閱兵預演。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法