俄戰損加劇 調兵集結烏東

俄軍從南方戰線逐漸朝著靠近聶伯河岸的札波羅熱（Zaporizhzhia）進攻。圖為札波羅熱烏軍士兵4月30日圍觀俄軍裝甲運兵車砲塔的殘骸。（路透）

2022/05/02 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯持續在烏東、烏南激烈交戰，烏國總統澤倫斯基四月卅日指出，俄軍在這場「毫無意義」的戰爭中，繼續損失更多士兵和軍備，但俄國仍調派更多兵力集結烏東，雙方都在為消耗戰做準備。此外，先前遭俄軍攻陷、現由烏國重新控制的城鎮中，已有近七成恢復治理；至於遭俄軍圍攻的馬立波亞速鋼鐵廠，則傳出數十名平民已經撤往札波羅熱。

烏收復城鎮 近七成恢復治理

澤倫斯基卅日在全國談話中表示，俄軍開戰至今已喪失逾兩萬三千名士兵，同時有一千多輛坦克、近兩百架戰機和近兩千五百輛裝甲車遭烏軍摧毀，「未來幾週內，還會有數千名俄國士兵戰死、數千人受傷」。他還強調，在烏軍光復的城鎮中，已有六十九％恢復「完備」的地方政府運作，也有九十三％的地區已成立人道辦公室。

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烏國參謀總部指出，儘管俄軍損失慘重，但仍持續調度遠東地區部隊及軍備支援烏東，持續擴大對烏東北部哈爾科夫、南部札波羅熱等地的空襲和砲擊，並在特定區域封鎖烏軍，破壞烏軍士兵和車隊的調度能力。不過，烏軍仍奪回哈爾科夫的四個村莊，指俄軍快速佔領東部大塊區域的計畫「並未成功」，但俄軍試圖朝斯拉夫揚斯克（Slovyansk）推進，雙方持續在伊久姆（Izyum）附近激戰。

疑分贓不均 俄軍傳出內訌

與此同時，俄軍還傳出爆發內訌。烏克蘭國防部情報總局指稱，車臣軍和來自俄國遠東區的布里亞特軍（Buryats），疑似分贓不均，在烏南赫爾松地區駁火，傷亡人數不明。

此外，烏南敖德薩卅日也發生多起爆炸，俄軍從克里米亞發射飛彈摧毀敖德薩機場跑道，所幸無人傷亡。敖德薩機場為美歐國家向烏輸送武器的要道，澤倫斯基矢言重建跑道，並表示敖德薩永遠不會忘記俄軍所為。

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