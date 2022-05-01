身家盡毀 俄菁英群反普廷

羅馬尼亞首都的俄國使館附近，一幅普廷街頭塗鴉表達反戰立場。（歐新社）

2022/05/01 05:30

與政府嫌隙擴大 至少已4名寡頭出走

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國華盛頓郵報四月廿九日指出，俄羅斯寡頭、富豪和財政官員原本對總統普廷發起入侵烏克蘭默不作聲，但隨著自己在制裁下「身受重傷」，包括財富大幅縮水，以及眼看長年築起的經濟架構被摧毀，卻又有苦難言，不滿情緒逐漸高漲，有人開始試圖提出反對意見，有人放棄職位或遠走他鄉，顯示俄國上流社會與政府間的嫌隙日益擴大。

華郵指出，西方壓倒性制裁措施，為俄國經濟降下新的鐵幕，直接讓許多寡頭、產業大亨的身家化為烏有。據了解，至少四名寡頭已離開俄國，他們都是在前總統葉爾欽執政時代打下江山；來不及出逃者為求全身而退，僅能保持緘默。另至少四名資深官員自請離去，其中最高階官員為普廷的國際特使邱貝斯（Anatoly Chubais）。

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央行總裁求去而不得 形同被綁架

此外，維繫國家運作至關重要的政府高層人員中，有人形同被綁架、想求去而不能，中央銀行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）即為一例。五名知情人士透露，她在西方啟動制裁時就提出辭呈，但普廷拒絕批准，「納比烏林娜很清楚自己不能一走了之，否則下場會很淒慘」。

普廷核心圈被鷹派佔據 異議皆被消音

多位億萬富翁、資深現任和前任官員向華郵表示，他們都被普廷抓住弱點，且普廷的核心圈全被一小群鷹派安全官員佔據，圈外的人根本無法左右普廷決策，而所有公開的抱怨不是被「消音」，就是被政府反擊外國制裁的宣傳內容覆蓋。俄國鋼鐵大亨利辛（Vladimir Lisin）就怒斥，要求外國買家購買天然氣以外的商品時也支付盧布，恐導致俄國「被踢出國際市場」。

在普廷二月底宣布開戰的幾小時，卅七位俄國最富有企業家曾被傳召至克里姆林宮。參與者透露，很多人聽聞戰爭消息沮喪又震驚，甚至無法開口說話，意識到改革卅多年來奮力打造的企業王國即將崩毀，但沒人敢當場向普廷抗議。一名富豪表示，普廷「全面侵烏」的決定，除了國防部長紹伊古、第四十一軍團參謀長吉拉西莫夫（Vitaliy Gerasimov）和聯邦安全局（FSB）部分人士外，無其他人知情，各部會都措手不及。

知情者指出，隨著俄軍傷亡擴大及敗退基輔，不僅直接被制裁的富豪，連安全部門官員都對戰況愈發灰心，包括防長紹伊古。

制裁力道尚未發威 最糟情況還沒到

納比烏林娜日前警告，俄國目前還沒全面感受到制裁的威力，包括仰賴進口零組件的製造業的庫存快要用罄，進口商品存量也逐漸見底，直言最糟的情況還沒到來。俄國流亡大亨浦加契夫（Sergei Pugachev）直言，俄國民眾迄今仍對政府說詞深信不疑，「但三個月後，商店和工廠都無貨，俄軍傷亡也會更醒目」，普廷的地位恐將凶多吉少。

俄國總統普廷（左）執意對烏克蘭開戰，逼走身邊多位幕僚，包括國際特使邱貝斯（右）。圖為2016年普廷和時任俄國國營奈米技術公司（Rusnano）執行長邱貝斯晤談。（美聯社檔案照）

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