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    中俄擴軍影響 全球軍費支出創新高

    瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所指出，俄羅斯在入侵烏克蘭前持續增強軍備，去年全球軍事開支再創紀錄。圖為俄國去年5月閱兵時展示的RS-24亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈。（法新社檔案照）

    瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所指出，俄羅斯在入侵烏克蘭前持續增強軍備，去年全球軍事開支再創紀錄。圖為俄國去年5月閱兵時展示的RS-24亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈。（法新社檔案照）

    2022/04/26 05:30

    〔編譯魏國金／綜合報導〕瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）廿五日指出，儘管去年武漢肺炎疫情衝擊各國經濟，但全球軍事開支仍首度超越兩兆美元門檻，其中亞太地區在中國驅動下擴增三．五％，超越歐洲的三％、美洲的負一．二％，儼然是「地緣政治火藥庫」。中國去年軍費年增率四．七％，台灣則僅一．四％（約一三○億美元，三八五二億台幣）。

    SIPRI資深研究員說，「二○二一軍事開支為連續第七年上升、達到二．一兆美元（約六十二兆台幣），這是前所未有的最高數字」。

    根據SIPRI報告，俄羅斯軍事開支去年增長二．九％，達六五九億美元，為連續第三年增長，佔其國內生產毛額（GDP）四．一％，遠高於全球平均值。羅培斯達席瓦說，在今年二月入侵烏克蘭前，俄國軍事開支大幅上揚。由於烏俄戰火，預料今年全球，特別是歐洲將持續擴大軍事支出。

    亞洲如地緣政治火藥庫

    日本經濟新聞報導，中國去年軍事開支達二九三○億美元（約八．五九兆台幣），為連續第廿七年增長，不曾間斷的趨勢超越其他國家。印度支出年增○．九％達七六六億美元，凸顯新德里與中國的邊界糾紛，以及與巴基斯坦的緊張關係。此外，其他亞洲國家也擴大軍費支出，包括日本年增七．三％至五四一億美元，創一九七二年以來最大增幅。

    美國去年軍事開支達八○一○億美元（約廿三．五兆台幣），雖居全球之冠，但年減一．四％。

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