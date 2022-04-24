二輪投票封關民調 馬克宏領先10%

右翼民粹主義政黨「國民聯盟」候選人瑪琳．勒班二十二日在法國北部海岸城市貝爾克與支持者自拍。（法新社）

2022/04/24 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕法國廿四日舉行總統大選第二輪投票，現任總統、中間派政黨「共和國前進」候選人馬克宏，與右翼民粹主義政黨「國民聯盟」的瑪琳．勒班對決。選前最後民調顯示，馬克宏支持度保持十個百分點的領先，可望以五十七％的得票率連任。

可望是廿年來首位連任總統

「易普索」（Ipsos）廿二日民調顯示，馬克宏可望以五十七％的得票率勝選，二輪投票的投票率估計約七十三．五％。其他數家民調也顯示，馬克宏正邁向勝利，與勒班的差距在六到十五個百分點不等。若馬克宏勝選，將是法國廿年來首位現任總統贏得連任。

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馬克宏和勒班在選戰最後幾個小時，都選擇第一輪投票中勝選地造勢：勒班在極右派重鎮加萊海峽省造訪一處醫學中心，呈現自己是貼近民眾、包括那些被馬克宏政府遺忘者的候選人。馬克宏則到首輪投票中大贏勒班十三個百分點的法國南部費吉克（Figeac）。

兩人都將這次大選描繪成對國家未來的公投，物價高漲是選民最關心的頭號議題。馬克宏說以英國脫歐公投、美國二〇一六年大選為例，提醒選民這場選舉涉及的利害以及不投票的風險，指廿四日是對法國未來、要不要離開歐盟、放棄世俗主義共和國家的公投。勒班喊出「要選馬克宏還是法國」的口號，指法國已經經歷的五年的混亂，法國有可能重拾文明和平與尊重，但是「在同一個人、同一種治理下找不回來」。

對馬克宏來說，最大的挑戰已經不再是勒班能得到多少票，而是他能留住多少上屆大選支持他的選民。有大量的選民準備投空白票或者根本不去投票，尤其是不喜歡馬克宏、但是也不希望勒班執政的左派選民。

「易普索」民調顯示，在第一輪投票中，投給激進左派候選人梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）的選民中，四十八％在二輪投票中不支持馬克宏或勒班任何一人，三分之一會支持馬克宏，但是也有可觀的選民討厭馬克宏到寧願投給極右派。

在法國人決定下一屆愛麗榭宮主人的前夕，德國、西班牙和葡萄牙領袖聯名投書法國「世界報」，以不直接點名馬克宏或勒班的方式，指值此俄羅斯侵略烏克蘭，法國這場選舉不僅對法國、也對歐洲全體至為重要，暗示法國選民應該支持馬克宏連任，捍衛民主、對抗極右派威脅歐洲價值觀。

尋求連任的法國總統馬克宏二十二日選戰最後一天在南部費吉克造勢，與選民握手爭取支持。（法新社）

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