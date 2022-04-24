二輪投票封關民調 馬克宏領先10%
〔編譯管淑平／綜合報導〕法國廿四日舉行總統大選第二輪投票，現任總統、中間派政黨「共和國前進」候選人馬克宏，與右翼民粹主義政黨「國民聯盟」的瑪琳．勒班對決。選前最後民調顯示，馬克宏支持度保持十個百分點的領先，可望以五十七％的得票率連任。
可望是廿年來首位連任總統
「易普索」（Ipsos）廿二日民調顯示，馬克宏可望以五十七％的得票率勝選，二輪投票的投票率估計約七十三．五％。其他數家民調也顯示，馬克宏正邁向勝利，與勒班的差距在六到十五個百分點不等。若馬克宏勝選，將是法國廿年來首位現任總統贏得連任。
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馬克宏和勒班在選戰最後幾個小時，都選擇第一輪投票中勝選地造勢：勒班在極右派重鎮加萊海峽省造訪一處醫學中心，呈現自己是貼近民眾、包括那些被馬克宏政府遺忘者的候選人。馬克宏則到首輪投票中大贏勒班十三個百分點的法國南部費吉克（Figeac）。
兩人都將這次大選描繪成對國家未來的公投，物價高漲是選民最關心的頭號議題。馬克宏說以英國脫歐公投、美國二〇一六年大選為例，提醒選民這場選舉涉及的利害以及不投票的風險，指廿四日是對法國未來、要不要離開歐盟、放棄世俗主義共和國家的公投。勒班喊出「要選馬克宏還是法國」的口號，指法國已經經歷的五年的混亂，法國有可能重拾文明和平與尊重，但是「在同一個人、同一種治理下找不回來」。
對馬克宏來說，最大的挑戰已經不再是勒班能得到多少票，而是他能留住多少上屆大選支持他的選民。有大量的選民準備投空白票或者根本不去投票，尤其是不喜歡馬克宏、但是也不希望勒班執政的左派選民。
「易普索」民調顯示，在第一輪投票中，投給激進左派候選人梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）的選民中，四十八％在二輪投票中不支持馬克宏或勒班任何一人，三分之一會支持馬克宏，但是也有可觀的選民討厭馬克宏到寧願投給極右派。
在法國人決定下一屆愛麗榭宮主人的前夕，德國、西班牙和葡萄牙領袖聯名投書法國「世界報」，以不直接點名馬克宏或勒班的方式，指值此俄羅斯侵略烏克蘭，法國這場選舉不僅對法國、也對歐洲全體至為重要，暗示法國選民應該支持馬克宏連任，捍衛民主、對抗極右派威脅歐洲價值觀。