反戰怒火燒徵兵處 俄軍事研究所也難逃

俄羅斯特維爾市「俄羅斯航空太空軍中央研究所」21日也發生大火，造成7人喪生、25人受傷，至少10人失蹤。（美聯社）

2022/04/23 05:30

俄羅斯獨立媒體21日報導，自俄國2月入侵烏克蘭以來，已有多達5個俄軍徵兵辦公室被丟擲汽油彈縱火，最近一起18日發生在偏遠的莫爾多維亞地區，被拘捕的年輕人稱原因是抗議俄國侵烏。另特維爾市「俄羅斯航空太空軍中央研究所」21日也發生大火，造成7人喪生、25人受傷，至少10人失蹤；起火點位於此一隸屬俄國國防部的研究所行政大樓。該研究所從事獨立國協（CIS）的整合防空系統等航太研究。（編譯茅毅）

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