「無差別濫殺」普廷表揚布查劊子手

俄羅斯總統普廷18日在莫斯科市郊的官邸，透過視訊主持經濟會議。（美聯社）

2022/04/20 05:30

中堅持加強與俄戰略合作

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷十九日褒揚被控在烏克蘭首都基輔郊區布查鎮犯下虐殺平民暴行的俄軍部隊；與此同時，俄軍大舉攻擊烏國各地，在西部城市利維夫造成至少七人死亡後，歐盟強烈譴責俄軍「無差別」轟炸平民。儘管國際譴責聲浪升高，中國外交部十九日強調，中方將繼續與俄方加強戰略協調合作，維護雙方共同利益。

法新社報導，全球譴責俄國入侵烏克蘭，似乎讓普廷更孤注一擲。他十八日簽署正式總統令，賦予第六四摩托步兵旅「近衛軍」（Guards）頭銜，表揚他們捍衛祖國與國家利益「大無畏的英勇、韌性與勇氣」。

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烏克蘭當局指控，第六四摩托步兵旅在布查進行無差別大屠殺，犯下戰爭罪，粗估至少三百平民慘死，還將部分居民的雙手反綁在背後，接著擊斃他們。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾十八日強調，歐盟將繼續支持國際刑事法院調查俄軍犯下的戰爭罪行，並呼籲俄羅斯立刻無條件停止敵對行動，並從烏克蘭撤出所有部隊和軍事裝備。

針對俄軍發射飛彈造成多位平民死亡，波瑞爾表示，歐盟強烈譴責俄軍不分青紅皂白地砲擊平民和民用基礎設施。他直指，烏東與烏南遭到特別嚴重的攻擊，但從最近俄軍對利維夫及其他烏西城市的攻擊來看，「烏克蘭沒有任何地方可倖免於克里姆林宮的無意義攻擊。」

馬克宏停止與普廷對話

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，法國總統馬克宏做為斡旋者，與普廷進行逾十次電話交涉，每次通話至少一小時。不過布查大屠殺的影像流出，國際社會同表憤慨，馬克宏與普廷交涉的角色與成果因此遭各界議論。馬克宏十八日表示，布查等地屠殺事件曝光後，他與普廷已停止直接對話。

美國警告中 援俄後果自負

然而，就在俄羅斯因入侵烏克蘭而日益遭國際孤立之際，中國外交部聲明指出，中國副外長樂玉成十八日向俄羅斯駐中國大使德尼索夫保證，「不論國際風雲如何變幻，中方將一如既往，同俄方加強戰略協作」。中國至今仍未就烏克蘭問題譴責俄羅斯，美國已警告中國不得援助俄羅斯的侵略烏克蘭行動，稱北京如一意孤行，「後果」自負。

慘遭俄羅斯軍隊蹂躪的烏克蘭布查鎮，18日為罹難者舉行葬禮。（法新社）

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