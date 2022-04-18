國際制裁 俄軍火市場受阻 美軟硬兼施 不讓中國得利

俄羅斯軍隊猛攻烏克蘭東部，一座村莊的房屋被炸毀，還在地面上炸出一個大彈坑。（法新社）

2022/04/18 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港「南華早報」十六日報導，俄羅斯入侵烏克蘭遭西方國家嚴厲制裁，其國防產業因無法取得西方的技術和資金，難以履行武器交易，面臨不確定的未來，而迄今仍拒絕譴責俄國軍事行動的中國，則試圖填補俄國在國際軍火交易市場上留下的空白。但專家指出，美國將祭出軟硬兼施的策略，不讓中國從中得利。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）武器轉移計畫高級研究員魏士曼（Pieter Wezeman）指出，國際制裁造成的短缺，加上俄國入侵烏克蘭後遭受重大損失，亟需補充武器，都增加俄國武器製造商的挑戰。魏士曼說，由於無法取得西方零件和技術，俄國可能無法履行已簽訂的武器交易合約，引發外界質疑其做為未來夥伴的可靠性，而俄國裝備在烏克蘭戰爭中表現參差不齊，也可能引發進一步疑慮。

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至於中國，SIPRI數據顯示，中國在二○一七至二一年間是全球第四大武器出口國，巴基斯坦是中國最大客戶，接收中國武器出口的四十七％，其次則為孟加拉、泰國。

中國武器品質、技術落後

加州大學聖地牙哥分校全球政策和戰略研究所教授張太銘（Cheung Tai-ming）表示，儘管中國製造各種裝備，但武器品質和技術層次仍落後美國、歐洲國家和俄國。中國裝備的強項是成本較低，且不附帶政治條件，但各國採購武器時考量的反而是品質、可靠性和技術層次。即使中國願意出售較高級的裝備，如FC-31鶻鷹第五代戰機，也可能很難擴大市場。

正如俄國，中國在全球武器交易市場經常吃閉門羹，因為美國或歐洲可能對潛在買家施壓。魏士曼說，美國已採取軟硬兼施策略，嚇阻其他國家向俄國購買武器。硬的方面，美國國會二○一七年通過「美國敵對國家制裁法」，懲罰涉及俄國重大交易的實體，北大西洋公約組織成員國土耳其在向俄國採購S-400飛彈系統後便遭制裁。

至於軟的部分，美國也會提供俄製軍火的替代選項，例如印尼去年十二月取消採購俄國蘇愷-35戰機的計畫，改為採購美國F-15EX和法國達梭公司的飆風（Rafale）戰機。歐洲也不可能成為中國擴大出口武器的市場。

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