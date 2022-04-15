美財長警告援俄後果 特別點名中國

美國財政部長葉倫三日警告中國，如果不協助終結烏俄戰事將承受經濟後果。（彭博）

2022/04/15 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國財政部長葉倫十三日指出，那些在俄羅斯入侵烏克蘭後，仍與俄國保持聯繫的國家面臨被全球經濟孤立的風險，並強調這些國家若破壞西方對俄國的制裁，就要為此承擔後果。她特別警告中國，不參與西方對俄制裁行動，可能會影響各國與北京合作的意願。

中國外交部發言人趙立堅十四日回應說，反對對中國的「無端指責和猜忌」，更不接受任何施壓和脅迫；中國駐美大使館也表示，中國「堅決反對」將中俄關係與烏克蘭危機聯繫起來，強調中方「致力於勸和促談」。

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葉倫在華府智庫大西洋理事會發表的演說中指出，她熱切期盼中國會善用與俄國的「特殊關係」促成正面情勢，以協助結束烏克蘭戰事。她又說，中國如今若不能在烏克蘭遭遇侵略時尊重主權與領土完整的原則，也不能期待國際社會尊重北京未來就這些原則提出的任何訴求。法新社報導說，她此言似是指中國對台灣的立場。

俄羅斯入侵烏克蘭後，中國和印度至今仍保持中立。葉倫說，那些騎牆搖擺的國家也許覺得是個機會，可從中得利，但我要明確的說，「制裁國家形成了統一聯盟，對於破壞制裁的行動，各國不會無動於衷。」

葉倫特別提到中國，指若北京支持俄國入侵行動，美國及盟友可能更難將它們在該國的經濟利益與國安顧慮分離開來。她說：「我們呼籲中國對俄羅斯採取堅決行動，中國對此的反應，很可能會影響全球對中國及其接受進一步經濟一體化意願的看法。」

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