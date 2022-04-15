俄又核威脅芬瑞 立陶宛譏沒新意

烏克蘭總統澤倫斯基（中）13日在基輔會見來訪的立陶宛總統瑙塞達（左一）、波蘭總統杜達（左二）、拉脫維亞總統李維茲（右二）及愛沙尼亞總統卡里斯（右一），5總統手疊手合影，以示對烏克蘭的支持。（法新社）

2022/04/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯總統普廷的親密盟友、俄國國家安全會議副首長梅德維傑夫十四日揚言，芬蘭與瑞典若加入北大西洋公約組織（NATO），俄羅斯就會強化波羅的海地區的防禦，包括部署核武；但遭波羅的海三國之一的立陶宛吐槽威脅了無新意。

曾任俄國總統與總理的梅德維傑夫出言警告，瑞、芬兩國若加入北約，俄國就會加強在波羅的海地區的海陸空軍力，更明確表示會提高核威脅，「若我們被逼急了」，再也不會有關於波羅的海無核化的談判，「別忘了當初也不是我們提議要談的」。梅德維傑夫還呼籲瑞典與芬蘭「要理智」與「有常識」，不要升高邊境緊張情勢，並警告「伊斯坎德、高超音速飛彈與配備核武的船艦，確實僅離他們一臂之遙」。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯在瀕臨波羅的海的飛地加里寧格勒（Kaliningrad）部署有短程戰術彈道飛彈伊斯坎德（北約代號為SS-26岩石），該飛彈射程為五百公里，可搭載傳統與核子彈頭。加里寧格勒在立陶宛獨立後與俄羅斯本土分隔開來，夾在北約成員國立陶宛與波蘭之間。芬蘭與瑞典皆為瀕臨波羅的海的國家。

對此，立國總理席莫尼特稱該威脅「並非新鮮事」，加里寧格勒多年來就是一個極度軍事化的地區；立國國防部長艾努沙斯卡斯也說，俄國在波羅的海地區本就部署有核武，如今放話威脅「看起來怪怪的」，因為早在之前，「加里寧格勒一直有核武，…他們還拿這個當成威脅」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法