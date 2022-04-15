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    馬克宏稱烏俄「兄弟」拒指控俄種族滅絕

    烏國總統澤倫斯基不滿法國總統馬克宏13日拒絕指控俄國進行種族滅絕說法。（美聯社）

    烏國總統澤倫斯基不滿法國總統馬克宏13日拒絕指控俄國進行種族滅絕說法。（美聯社）

    2022/04/15 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統拜登十二日指控俄羅斯對烏克蘭進行「種族滅絕」的說法十三日持續發酵，法國總統馬克宏與德國總理蕭茲不願為此說法背書，令烏克蘭總統澤倫斯基深感不滿與大呼「痛苦」，馬克宏十四日不願改口，並稱該用詞有擴大戰事之虞。

    針對拜登的種族滅絕說，馬克宏告訴法國第二電視台，領導人發言應字斟句酌，他個人會稱俄羅斯單方面發動最殘暴戰爭、俄軍犯下現已眾所皆知的戰爭罪，以及必須找出罪魁禍首將其繩之以法，但他同時也會盡可能協助止戰與重建和平，「我不確定打嘴炮能有所助益」。馬克宏還說，使用「種族滅絕」一詞應謹慎，特別是「烏克蘭人與俄羅斯人有兄弟情誼」。

    馬克宏的說法令烏國難以接受，澤倫斯基直言俄軍暴行令烏國人非常痛苦，他會竭盡所能與馬克宏討論此事；烏國外交部發言人尼柯蘭科針對所謂俄烏兄弟情誼指出，這種「迷思」早在二○一四年俄國兼併克里米亞時就垮了，再也沒有任何道德或真實理由來談論兩國間的兄弟關係。

    馬克宏十四日辯稱該詞應由法律而非政治人物來界定；認為這是種族滅絕的國家，有義務依據國際法介入戰爭成為戰時盟國，「這是民眾要的嗎？」馬克宏還說，已在十四日一早與澤倫斯基通話。

    德也拒背書 澤倫斯基不滿

    德國總理蕭茲十三日也避免使用種族滅絕一詞，僅稱俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪；此外，也表明無意在近期造訪烏克蘭，顯示烏國拒絕德國總統史坦麥爾來訪一事已影響兩國關係。至於加拿大總理杜魯道則與拜登同戰線，直言「種族滅絕」無誤。

    針對美國總統拜登稱俄羅斯對烏克蘭進行種族滅絕，法國總統馬克宏13日對此表示不以為然。（法新社）

    針對美國總統拜登稱俄羅斯對烏克蘭進行種族滅絕，法國總統馬克宏13日對此表示不以為然。（法新社）

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