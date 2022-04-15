美歐增加軍援 拜登加碼情資分享

美國國防部發言人柯比十三日在五角大廈宣佈最新軍援烏國內容。（美聯社）

2022/04/15 05:30

美軍援增八億美元 歐盟增援五億歐元

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府十三日宣佈新增八億美元軍備援助烏克蘭，首度提供重型武器、美製火砲系統，歐盟也再提供烏國五億歐元（約五．四億美元）的軍援。同時，美國將擴大與烏國分享情資，讓烏國更能掌握俄羅斯部隊在東部頓巴斯、南部克里米亞的動態，反制俄軍對烏東的攻擊行動。

美國最新軍援包括十八套一五五公釐牽引式榴彈砲，是首次提供烏克蘭美製火砲系統，另有二百輛裝甲運兵車、十一架Mi-17多用途直升機、十組AN/TPQ-3G反砲兵雷達、兩套AN/MPQ-64 Sentinel「哨兵」防空雷達和三百架「彈簧刀」無人機、五百枚「標槍」反裝甲飛彈等。美國也將提供核生化防護裝備與可用於偵查或攻擊的無人水面載具。

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針對烏東 首提供美製火砲系統

總統拜登十三日與烏國總統澤倫斯基通話一小時後，宣佈這項軍援，拜登說，提供這些裝備是針對「預期俄羅斯會在烏東發動更大規模攻擊」而定出的。國防部發言人柯比表示，這是特別針對烏國要求而制定的清單，美國也正與盟邦一起提供烏國不在美國庫存中的額外裝備。

歐盟執委會十三日宣佈增加援烏五億歐元軍備，法國則宣佈在既有一億歐元軍援之外，將追加援烏武器。迄今，歐盟對烏軍事援助總計達到十五億歐元，美國軍援總額則已達到三十多億美元。

美擴大軍援以及情報分享代表拜登政府看待這場戰事之道的轉向。美國一直未提供烏國戰機、也未應烏國請求建立禁航區，以免使俄國認為美國參戰。國務院發言人普萊斯說，「這場衝突的性質正在改變」，支援形式隨之調整是合理的，以準確符合烏國強化東、南部陣地所需。

美擬派遣內閣級官員訪基輔

隨著俄軍戰略轉向以烏東為重點，白宮也決定加強提供基輔情報，使其更能掌握俄軍的攻擊行動，但是美方將避免提供可用於攻擊俄國境內目標的情報，降低戰事擴大的風險。另外，消息人士透露，拜登政府正考慮派遣內閣級官員訪問基輔，人選有可能是國務卿布林肯或者國防部長奧斯汀，展現力挺烏國。

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