俄莫斯科號爆炸 全員棄艦

莫斯科號

2022/04/15 05:30

艦身重創 普廷怒不可抑

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯國防部表示，俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦十四日因艦上起火，導致彈藥爆炸，艦身嚴重受損，艦上官兵棄艦疏散。俄方未說明起火原因。烏克蘭軍方則表示，莫斯科號是遭烏軍兩枚飛彈擊中，但未提出證據佐證，俄軍也否認。在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭第五十天，俄軍準備對烏東發動新攻勢之際，失去這艘戰艦，是對俄國軍方的一大打擊。

大火引爆彈藥庫 烏軍稱發射兩飛彈擊中

俄國國防部僅表示，莫斯科號起火原因還在確認。烏克蘭南方軍區司令表示，該部隊十三日深夜擊中莫斯科號，導致該艦起火，其它軍艦設法馳援，但是受阻於該艦彈藥爆炸和惡劣天候，莫斯科號已經開始沉沒；敖德薩州長馬欽柯也說敖德薩烏軍發射兩枚「海王星」（Neptune）反艦飛彈擊中該艦，但是烏方未提供任何證據。美國國防部發言人柯比表示，「艦上發生爆炸」，但是尚無法證實。

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傳艦上510人 僅50人獲救

莫斯科號即是俄國開戰之初，要求烏國蛇島士兵投降反被回罵的俄國軍艦。俄國國防部稱「艦上五一○人已全部疏散」，但是烏國軍方顧問指出，或許有「數百人」喪生，另有說法指出，艦上五百多人僅五十人確認獲救。據傳總統普廷半夜得知消息後，「前所未見地」震怒。

著名軍事分析家沙頓（H I Sutton）認為，莫斯科號過去兩個月以「可預期的模式」在黑海航行，而且太靠近海岸，曾離岸僅六十四公里，置身於最大射程二七三公里的飛彈射程內，且艦上武器系統「老舊」，最近一次重大升級是二○○○年。

疑無人機引導 左舷中彈

至於烏克蘭的飛彈如何突破該艦防空雷達，「每日郵報」引述俄國傭兵「瓦格納集團」消息人士說法，可能是先以無人機分散雷達注意力，或者利用無人機觀測導引烏國飛彈擊中目標。這名消息人士說，莫斯科號是左舷中彈，造成艦身側傾。立陶宛國防部十四日發文，指該艦曾在凌晨一時發出SOS求救訊號，四十多分鐘後電力全失。一度傳出莫斯科號已經沉沒，但是俄國官方和美國五角大廈十四日都表示，莫斯科號還浮在水面上。

不過，不管是否沉沒，此事已「重擊俄國海軍以及國家榮耀的核心」，前美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）認為，失去莫斯科號，會是對俄羅斯軍隊、士氣上的一記「重創」。

美國民間企業馬薩爾科技公司七日衛星照顯示，在克里米亞塞凡堡的俄羅斯海軍「莫斯科號」巡洋艦。（美聯社）

莫斯科號二○一五年十二月在敘利亞外海巡弋。（法新社檔案照）

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