烏東新一波惡戰「武器每天運抵烏國」

烏克蘭南部戰略港市馬立波持續遭俄軍包圍攻擊，圖為當地一座劇院毀於俄軍砲火。（路透）

2022/04/12 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐約時報十日引述美軍官員報導，分析家研判，重整後重兵集結烏克蘭東部的俄羅斯部隊，將從烏東頓巴斯地區的戰略據點伊久姆（Izium）到烏中城市第聶伯羅發動一波大規模攻勢。為備戰與俄軍在烏東的惡戰，烏國總統澤倫斯基和外長庫列巴等烏國高官紛紛透過美國媒體疾呼國際間提供烏軍更多武器。美國國家安全顧問蘇利文十日在美國廣播公司新聞（ABC News）節目「本週」回應說，美方「將使烏克蘭獲得其擊退俄軍所需的武器」。

衛星影像顯示，俄軍數百輛軍車八日穿越烏東的大布爾盧克鎮，駛往伊久姆。該影像被披露後，紐時即報導美軍分析師對俄軍之總攻擊發起地的前述研判。在莫斯科宣布俄軍接下來的作戰行動焦點打算轉向烏東後，伊久姆附近的攻防已愈演愈烈。

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一名美國國防部高官說，根據最新情資，我們一直反覆談論的，都是伊久姆對烏俄雙方均極為重要，它幾乎位於頓巴斯的中西部。情報分析師正看到伊久姆及其周邊的俄軍準備向南面和東南面推進，企圖深入頓巴斯。俄軍需伊久姆來鞏固其戰線，使其能往第聶伯羅和頓巴斯的其他戰略城市推進。

此外，蘇利文十日在美國國家廣播公司新聞（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中表明，美國正夜以繼日地運送美製武器到烏國，並組織和協調來自其他許多國家的武器運交工作。武器正每天運抵烏國。烏國駐美大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）中說，俄軍為數眾多，又有許多裝備，看來都會拿來對付烏軍，所以我們正做好一切準備。

澤倫斯基亦在十日播出的CBS節目「六十分鐘」中明言，西方國家必須加快供應烏國武器，要像西方正為其本國與人民而戰一樣。

奧總理飛俄 與普廷會談

奧地利總理內哈默十一日在莫斯科與俄國總統普廷會談七十五分鐘，係俄國二月侵烏以來，首名與普廷會面的歐盟國家領袖。內哈默在會後聲明中說，兩人的談話既非常直接、坦誠又尖銳。他對普廷直言，戰爭沒有贏家，都是輸家，必須到此為止。奧地利憲法規定，該國為永久中立國，故並未加入北約，奧、俄關係亦因此較多數歐盟國家密切。其迄未提供烏國武器，僅給予人道援助、民用的鋼盔及防彈背心。

烏主要城市戰況概要

俄烏兩軍持續在烏東進行攻防。圖為頓巴斯地區的烏軍10日以BM-21「冰雹」（Grad）多管火箭系統，攻擊盧甘斯克附近的俄軍陣地。（法新社）

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