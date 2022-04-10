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    俄關閉境內15國際組織機構 加強鎮壓

    俄國對內加強鎮壓之際，西方國家領袖這兩天絡繹不絕訪問烏克蘭，展現對基輔當局的支持。圖為歐盟執委會主席馮德萊恩。（法新社）

    俄國對內加強鎮壓之際，西方國家領袖這兩天絡繹不絕訪問烏克蘭，展現對基輔當局的支持。圖為歐盟執委會主席馮德萊恩。（法新社）

    2022/04/10 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕二月廿四日宣告對烏克蘭展開「特別軍事行動」的俄羅斯八日宣布，勒令關閉在俄國境內運作近卅年的國際人權組織「人權觀察」（HRW）及「國際特赦」；另撤銷十三個國際組織及外國非政府組織在俄登記資格，因其「違反目前的俄羅斯聯邦法律」。

    「國際特赦」一九九三年進駐俄國，HRW在俄運作更有卅年歷史。跨國非營利組織「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）、德國「弗里德里希．諾曼自由基金會」（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）、德國「弗里德里希．艾伯特基金會」（Friedrich Ebert Foundation）、伊斯蘭教「阿迦汗基金會」（Aga Khan Foundation） 、「波蘭社區協會」（Wspolnota Polska Association）等組織的駐俄辦事處亦被迫關閉。

    HRW歐洲與中亞區副主任登伯（Rachel Denber）相信俄方此舉係針對HRW近日報導俄國進犯烏國一事，因該報告直指「俄軍違反戰爭法」。她告訴法新社，「俄國政府已非常明確表明，在保護烏國平民上，任何事實都毫無用處。這只是進一步的一小證明」；但HRW從前蘇聯時期就關注著當時封閉極權的俄國，也找到記錄其侵犯人權行徑的方法，未來將持續這樣做。

    「國際特赦」秘書長卡拉馬爾聲明也宣示「將加倍努力揭發俄國在海內外嚴重侵犯人權的惡行」。她強調，「在一個許多活動人士和異議者被監禁、殺害或流放的國家中，獨立媒體被抹黑、封鎖或被迫自我審查，市民社會組織被取締或清算，如果克里姆林宮試圖讓你閉嘴，你必須做正確的事。」

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