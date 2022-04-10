法總統大選 馬克宏領先僅剩1%

法國10日舉行總統大選首輪投票，共有12名候選人角逐，其中以極右派勒班（圖右）對現任總統馬克宏（圖左）最具威脅性。（歐新社）

2022/04/10 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國五年一度總統大選十日舉行首輪投票，尋求連任的總統馬克宏得利於烏俄戰爭因素，支持度持續領先，但極右派「國民聯盟」（National Rally）候選人瑪琳．勒班（Marine Le Pen）掌握通貨膨脹議題，選前已拉近與馬克宏的民調差距，兩人可望重演上一屆大選戲碼，進入本月廿九日的第二輪投票一決高下。

本屆大選有多達十二人角逐，首輪若無人支持率過半，則須進行第二輪投票。馬克宏在最後造勢的八日使出渾身解數，不斷宣揚其競選綱領，包括推動改革退休制度、完善國家教育體系等，同時也批評主要對手勒班是種族主義者，其政策會分裂社會，推升失業率、嚇跑外國投資客，且也難以維持財政預算，最後強調自己有信心獲勝。

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通膨高升民怨 對手撿到槍

華爾街日報指出，通膨問題是馬克宏最大硬傷，為了壓制民眾對通膨高升的不滿，他已下令電費、天然氣價格凍漲，並推出能源折扣、向低收入家庭派發補助等政策，總規模估計達二八○億美元。

勒班則全力弭平「國民聯盟」（前身為「民族陣線」）的粗暴形象，拒絕回應馬克宏稱她與種族主義有關的說法。她更猛攻烏俄戰爭下通膨率上升、民眾購買力下降議題，提倡調降能源等基本物資稅率，並獎勵企業提高基本工資等。她八日向支持者承諾，「我會把錢放回你們的口袋」。

至於馬克宏批評她「財務上依賴俄國總統普廷政權」，勒班則反控馬克宏發言「暴力」，強調自己早就譴責俄國侵犯烏克蘭。據報導，「民族陣線」二○一四年曾從一家俄國銀行取得九百萬歐元的貸款，並投入當年的地方選舉。

法國Elabe九日民調顯示，馬克宏首輪投票支持率從上月的卅三．五％降至廿六％，反觀勒班從十五％飆升至廿五％，雙方僅差一％；若在第二輪對決，馬克宏將以五十一％的支持率打敗勒班的四十九％，同樣差距極小。上屆大選的第二輪投票中，馬克宏得票率高達六十六％，勒班僅近卅四％。

另外，OpinionWay-Kea Partners和Ifop民調結果同樣顯示，馬克宏的支持率約廿六％，勒班則在廿二％至廿四％之間，第三名則是極左派「不屈法國」（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon），且其支持率還在上升，最後對決組合不排除生變。

政治觀察家指出，馬克宏本來受益於「旗聚效應」，即國家領袖在戰爭等重大危機時支持率飆高，但這股效應隨著輿論對戰爭疲乏而減弱。烏克蘭布查鎮傳出俄軍屠殺暴行後，更凸顯馬克宏先前與普廷的對話是白忙一場，重創其形象。華爾街日報分析，馬克宏目前的弱勢凸顯烏俄戰爭及其造成的通膨效應，正在測試歐洲的政治版圖。

法國大選主要候選人

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