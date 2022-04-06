澤倫斯基UN安理會演說 提議紐倫堡式審判俄國

烏克蘭總統澤倫斯基5日向聯合國安全理事會發表演說，他提議成立類似二次世界大戰後的紐倫堡大審，讓俄國軍方接受戰爭罪審判。。（美聯社）

2022/04/06 05:30

指俄國正將安理會否決權變成死亡權

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭首都基輔近郊布查（Bucha）平民遭俄軍屠殺的景象曝光，震驚全球，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）五日向聯合國安理會發表演說，要求聯合國提供烏國安全保障，並針對俄羅斯的「戰爭罪」、「種族滅絕」行徑，「立即」行動，讓莫斯科負起完全責任。他提議成立類似二次世界大戰後的紐倫堡大審，讓俄國軍方接受戰爭罪審判。

這是俄羅斯入侵烏克蘭後，澤倫斯基首度對聯合國發表演說，痛斥俄軍行徑有如恐怖組織「伊斯蘭國」。他表示，二次世界大戰後「最恐怖的戰爭罪行」，正在烏克蘭發生，布查只是俄軍過去四十一天在烏克蘭所做所為的案例之一，俄國在烏國的暴行尚未完全被揭露，他提醒與會各國聯合國憲章第一條條文，「現在聯合國憲章已經從第一條開始被違反，其他的條款又有什麼意義？」他說：「國際法何在？聯合國可以關門了，你們準備關掉聯合國嗎？如果答案是不，就需要立即行動。」

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澤倫斯基說，俄羅斯正將安理會的否決權變成「死亡權」，他呼籲聯合國「除去俄羅斯做為侵略者、戰爭來源，讓它不能封殺有關其侵略行動、他們的戰爭之決定」。他提出類似二次世界大戰後審判納粹德國領導人的「紐倫堡審判」，設立國際軍事法庭，讓俄羅斯軍方接受戰爭罪審判。

美英同聲要求將俄國踢出人權理事會

在澤倫斯基演說前，聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾表示，布查的所有跡象都「強烈顯示」是直接針對平民殺害；依照國際人道法，蓄意殺害平民是戰爭罪。法國反恐檢察官表示，俄軍在烏克蘭可能對法國公民犯下戰爭罪，已對此展開三起調查。美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德、英國外務大臣特拉斯四日同聲要求七日前表決，暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的資格。

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