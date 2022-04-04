同步掃雷 烏軍光復「大基輔」

濱黑海的烏克蘭南部戰略港市敖德薩3日遭俄軍發射飛彈攻擊，1座煉油廠及3座燃料存放設施附近冒出竄天濃煙。（美聯社）

2022/04/04 05:30

俄軍續攻烏南 炸毀敖德薩煉油廠

〔編譯茅毅／綜合報導〕烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）二日表示，在俄羅斯軍隊從烏國首都基輔附近的重要城鎮撤離後，烏軍已收復基輔州的伊爾平、布查、戈斯托梅利（Gostomel，或拼成Hostomel霍斯托梅爾）等「整個基輔地區」。在此同時，有「黑海珍珠」美譽的烏國戰略港市敖德薩，三日遭俄軍空襲；俄國國防部聲稱，發射海基及空射飛彈摧毀當地一座煉油廠與三座燃料儲存設施。

靠近烏克蘭國界的俄羅斯貝爾哥羅德市（Belgorod）三日傳出爆炸巨響，爆炸成因不明。俄方數日前才指控烏軍空襲當地一座燃料庫，但烏方否認。

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伊爾平等三個位於基輔市西北方的城鎮，已遭嚴重摧毀；當局表示，伊爾平至少兩百人死亡。在烏軍收復伊爾平後，已拆除六四三個爆裂物，烏軍工兵二日還在努力排雷。烏軍傘兵部隊三日則重新控制車諾比核電廠附近因一九八六年核災而杳無人煙的「鬼鎮」普里雅特（Pripyat），插上烏國國旗。

俄軍殺平民 歐盟將祭新制裁

烏克蘭外交部長庫列巴三日表示，基輔市郊布哈鎮許多平民遇害，是遭俄軍「蓄意屠殺」。各國紛紛譴責俄軍暴行，歐盟揚言將對俄國祭出新的制裁行動。

俄國國防部說，在敖德薩鎖定前述關鍵設施的空襲，係因其燃料供給在烏南造船重鎮尼古拉耶夫方向的一批烏軍。烏軍南部地區指揮部聲明說，攻擊並未造成傷亡，俄軍正遂行攻擊烏國敏感基礎設施的「狡詐戰術」。烏國內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）說，三日的攻擊造成部分地區發生火災，部分飛彈被烏國飛彈防禦系統擊落。

英反艦飛彈 擬供烏國使用

歷史名城敖德薩係黑海最大港，也是烏國海軍主要基地。俄軍鎖定敖德薩的目的，是試圖建立一條陸地走廊，通往摩爾多瓦共和國說俄語並有俄軍駐紮的分離獨立區外聶斯特（Transdniestria）。英國「週日泰晤士報」和「每日郵報」三日報導，英國首相強森表示，由於烏軍已配備英國提供的反坦克武器，他也有意將反艦飛彈提供給烏國海軍使用，助其守住敖德薩。烏國總統澤倫斯基已請英方提供英國海軍使用的「魚叉」（Harpoon）飛彈等反艦武器。

「德國之聲」（DW）三日報導，烏俄互指對方在黑海佈放水雷；俄軍估計，烏方佈放約三七○枚，但烏方否認。土耳其海軍此前亦摧毀若干漂浮的水雷，連接黑海與地中海的博斯普魯斯海峽附近航道一度禁航。

此外，紅十字國際委員會（ICRC）前進烏國東南部危城馬立波撤離平民的車隊，二日無功而返。聯合國難民署（UNHCR）最新統計，過去五週已有近四二○萬名烏克蘭人逃離家園，其中婦孺佔九十％，近六十％集中在波蘭。

烏軍2日宣布從入侵的俄軍手中收復整個基輔地區。圖為一輛烏軍裝甲車載著士兵，在基輔西北方的布查街頭推進。（法新社）

烏克蘭收復首都基輔近郊的布查鎮，烏軍車隊二日抵達當地後，受到居民歡呼。（美聯社）

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