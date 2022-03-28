東航墜機 第2個黑盒子找到了

搜救人員27日尋獲中國東方航空公司廣西空難失事班機的第二具黑盒子（FDR）。據稱這具FDR的數據存儲單元外觀大致完好，已送往專業實驗室進行解譯。 （美聯社）

2022/03/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國東方航空公司一架波音七三七─八○○型客機，廿一日下午在廣西藤縣山區墜毀，關鍵的第二個飛行數據紀錄器（黑盒子）於廿七日上午尋獲，並送往北京進行數據提取及分析。中國搜救當局廿六日晚間證實，機上一二三名乘客和九名機組人員、共一三二人已全部罹難。廿七日是罹難者的「頭七」，事故原因雖尚在調查中，但中國政府已先「處置」各網路平台共二七一三個被指為「造謠或發言不當」的帳號，事故真相仍諱莫如深。

網路被噤聲 事故真相仍不明

新華社報導，自廿一日空難以來，中國國家應急處置指揮部已舉行多場記者會，回應外界質疑。其強調該失事航班有達到適航要求，失事時亦無「危險天氣」，事故現場並未驗出炸藥成分，而且二○二一年東航的維修費用未因武漢肺炎疫情而減少。

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中國社群網路平台至今已流傳許多相關訊息。中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）廿六日宣布，已清理七類「不實相關謠言」。騰訊、新浪微博、字節跳動、快手、百度、嗶哩嗶哩、小紅書與知乎等中國網站平台，針對藉由該事故造謠傳謠、散布陰謀論、調侃災難等訊息和帳號，均「從快、從嚴處置」。共計已清理違法、違規訊息廿七萬九千餘條，其中謠言類訊息十六萬七千多條，另處置二七一三個帳號，解散一二九五個「話題」。

此外，有記者在自媒體撰寫題為「請讓我們採訪」的文章，披露官方對該事故的新聞採訪管控，比以往更嚴格。即使設法接近或進入墜機現場，照樣無法獲准採訪。有記者證者會被請回，沒記者證者更被要求做筆錄。

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