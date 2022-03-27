俄千島群島軍演 安倍推集體防衛

俄國入侵烏克蘭逾月．廿五日又宣布已在千島群島展開大型軍演。圖為烏東頓內茨克的親俄民兵廿五日開著漆有Z字的裝甲車進行巡邏。（路透）

2022/03/27 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄國國防部廿五日宣布，已在千島群島展開大型軍演，共投入逾三千名兵力與自走砲、反戰車飛彈、無人機等武器及數百台軍車。莫斯科廿一日才表示，暫停與日方談判包括日本「北方領土」（南千島群島，日本也稱北方四島）問題在內、旨在正式結束第二次世界大戰時敵對狀態的俄日和平條約。沒幾天，俄國就在千島群島舉行軍演。

管轄俄國遠東地區軍隊的東部軍區說，軍演模擬反登陸與反空降作戰。該軍區並未詳述軍演係在俄國堪察加半島與日本北海道間的千島群島何處進行。日媒報導，這次軍演係莫斯科再次表明這四島為其領土，以及針對日本決定加強制裁俄國的反彈。

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日本外務省及首相官邸均尚未對此置評。日本聲索齒舞群島、色丹島、國後島及擇捉島的主權，而這四島現由俄國控制。日俄間此一領土爭端至今亦阻礙雙方締結和約。面對侵烏遭制裁，俄國外交部廿一日即單方面聲明，中斷和日方的和約談判。日本首相岸田文雄廿二日批評俄方此舉「絕對無法接受，將強烈抗議」。

另一方面，前日相安倍晉三廿五日接受產經新聞訪問時，強調集體自衛權的重要性，稱若烏國係北約組織成員國，「就不會遭俄國侵略」。他提到德國在烏俄戰爭後，已大幅增加國防經費，指「自己的國家要靠自己努力守護」。

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