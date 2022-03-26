攻勢受阻 普廷下令5/9前結束戰爭

立陶宛國會議長希米利特（右四）、拉脫維亞國會議長慕涅契（右三）和愛沙尼亞國會議長拉塔斯（右二）等三人，二十四日在基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基（左二）和總理史米哈爾，同時也與烏國國會議長斯特凡楚克簽署聯合聲明，強調烏國必須儘速取得歐盟成員國資格，同時也需要自由民主國家在政治、防衛、經濟和人道等各方面予以協助。（路透）

2022/03/26 05:30

俄反攻為守 還要保護補給線

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯揮軍進攻烏克蘭廿五日屆滿一個月，隨著烏軍頑強抵抗並反守為攻，導致俄軍在烏國北部和南部地區幾無進展，還必須分散資源保護補給線，僅在東部頓巴斯地區略有斬獲。烏軍情報則顯示，俄軍已接獲指令，必須在俄國慶祝二戰戰勝納粹德國的「勝利日」、亦即五月九日前結束戰爭。

英國國防部廿五日發布最新戰情報告指出，烏軍成功擊退向基輔逼近的俄軍，包括向東襲擊俄軍過度擴張的補給線，迫使其撤退後，奪回基輔以東三十五公里的城鎮和據地，並持續固守東北方要地切爾尼戈夫，同時也不排除朝基輔西北方向的俄軍推進，直到霍斯托梅爾機場。至於在南部要地尼古拉耶夫，俄軍也同樣沒有進展，但可能仍密謀進攻敖德薩。

請繼續往下閱讀...

俄發射逾千飛彈 失誤率6成

英方也舉烏軍發射彈道飛彈摧毀南部伯德揚斯克港的俄軍登陸艦和彈藥庫為例，指烏軍開始打擊俄軍的「高價值目標」後，俄軍不得不減少進攻，分散資源以保護供給線。烏國國防部也表示，基輔部分郊區的俄軍已被逼退，但俄軍還未放棄包圍及拿下基輔。

與此同時，路透獨家引述美國國防部消息指出，俄軍自開戰以來已發射逾一千一百枚各型飛彈，以Kh-555和Kh-101巡弋飛彈為主，但整體失誤率推估介於五十％至六十％，包括未順利發射或未爆炸等情況。專家指出，精確導引飛彈的失誤率在廿％以上就算高，或許可以解釋為何俄軍開戰一個月來都無法達成基本戰略目標，包括壓制烏國空防力量。

車臣部隊控制馬立波市政廳

紐約時報則指出，在烏東頓巴斯地區，俄軍和親俄民兵聯手與烏軍展開激戰，持續擴大佔領土地，包括推進至頓內茨克州界，朝鄰近第二大城哈爾科夫的重要據點伊久姆邁進。至於南部戰略港市馬立波仍未失守，但俄軍從城東、南進逼，若據守城西的烏軍敗退，烏方將失去亞速海的整個海岸線。俄國轄下車臣自治共和國領袖卡德羅夫廿五日表示，其部隊已控制馬立波市政廳，很快就能完全掃蕩「亞速雜碎」，意指烏國武裝民兵組織。

俄國國防部廿五日表示，已發射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，炸毀鄰近基輔附近卡利尼夫卡（Kalynivka）的烏軍僅存最大燃料庫。烏軍則宣布，擊退了攻擊車諾比核電廠員工所住城鎮斯拉夫蒂奇市（Slavutych）的俄軍。

俄刻意阻撓 馬立波難民離開

在平民傷亡方面，馬立波官員透露，當地一處被當作避難所的劇院日前遭俄軍空襲後，可能有多達三百位平民身亡。儘管烏方已備妥四十輛巴士，準備載當地難民離開，但俄軍仍刻意阻撓。尤有甚者，烏方指控俄軍將約四十萬名平民強制送往俄國，包括八．四萬名兒童，不排除被當作人質。俄方雖證實上述人數，但堅稱這些人是自願前往俄國。

攻佔馬立波的親俄民兵裝甲車上，漆有代表俄軍的Z字。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法